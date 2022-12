«Lionel Messi égale Diego Maradona»

Leo Messi joue sa meilleure Coupe du monde. Et selon Javier Zanetti, le numéro 10 argentin fait déjà exploit égal avec le feu Diego Maradona.

«Messi est un grand joueur, je pense qu’il est à égalité avec Diego», a-t-il déclaré aux journalistes lors d’un tournoi de légendes qui s’est tenu ce jeudi à Doha. «Je pense que beaucoup de gens veulent que Messi gagne à cause de ce qu’il représente dans le monde et à cause de la façon dont il interprète le football. Léo le mérite et les garçons font de gros efforts pour arriver à ce moment», a déclaré Zanetti, qui a estimé que l’attaquant du PSG «est le joueur le plus fort du monde» et qu’en équipe nationale «il fait la différence sur le terrain» et dans le vestiaire.