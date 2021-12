L’incontournable témoignage de Mbappé sur ce que ça fait de jouer aux côtés de Messi

Si un joueur TOP voulait partager le club avec Lionel Messi, la seule option pendant 16 ans était de passer au FC Barcelone. Cela a changé cet été. L’entité du Camp Nou n’a pas enregistré le génie argentin et, par conséquent, sa lettre a été mise sur le marché. Les hauts gradés du PSG ont saisi l’opportunité et l’ont recruté.

Kylian Mbappé a admis qu’en principe, la nouvelle l’avait surpris. Maintenant, il ne se consacre qu’à s’amuser. Ce n’est un secret pour personne que sa plus grande idole a été Cristiano Ronaldo.

Cependant, le champion du monde est un grand fan du jeu. Et il n’y a pas d’amateur de football qui résiste au talent et à la qualité de la star de Rosario.

«D’abord, c’est difficile à croire, car il a joué toute sa vie pour Barcelone. Le voir tous les jours, jouer avec lui, c’est un grand rêve. C’est un honneur. J’apprends tous les jours. C’est un grand plaisir de dire à mes enfants, mes amis, que je joue/joue avec lui. Je dois profiter. Nous devons prendre plaisir à le voir à Paris. C’est un moment incroyable dans l’histoire du jeu. J’espère gagner de nombreux titres cette saison et être reconnu comme la meilleure équipe du monde. Il faut travailler, mais avec Lionel Messi c’est plus facile».

Avec Messi, il apprend et grandit chaque jour. Kylian est clair que les grands footballeurs doivent partager la gloire. Et vous n’avez aucun problème avec cela. Si pour gagner il doit renoncer à certaines choses (buts ou passes décisives par exemple), il le fera sans problème.

«J’apprends beaucoup. C’est un joueur différent. Il aime jouer dans les petits espaces, il aime jouer 1 ou 2 touches, ou mettre le ballon dans l’espace. Il faut donc y adapter son jeu. C’est normal. Mais je dirai toujours que je veux jouer avec les meilleurs du monde et jouer avec Lionel Messi est ce que je veux. Il est facile de jouer avec. Il suffit de s’y adapter, de regarder le jeu, de mieux lire le jeu. Et avec lui, c’est plus facile car il vous donnera le ballon de la manière parfaite pour marquer ou faire de bonnes choses pour l’équipe. J’ai été bon cette saison parce que je n’ai aucun problème à jouer avec de grands footballeurs, parce que c’est ce que je veux. Il faut faire des concessions, mais c’est facile parce que c’est un plaisir. Je veux gagner. Et si je dois faire des concessions pour gagner, je les ferai.»

Becky Anderson, de l’émission Connect the World de CNN, lui a demandé si, après avoir vu Messi arriver à Paris, il regrettait d’avoir dit vouloir aller au Real Madrid. Le joueur de 23 ans a dit non.

Et est-ce que sa décision a été prise avant et a simplement exprimé ce qu’il ressentait. Bien sûr, cela ne le dérange pas du tout d’être resté et d’avoir accumulé des expériences avec #1.

«Je ne le regrette pas, parce que j’ai été honnête. Donne mes sentiments, dis ce que j’avais dans mon cœur. Et je pense que personne ne peut rien en dire, parce que c’est un sentiment, c’est quelque chose de personnel. Mais bien sûr je suis content de rester, de jouer avec lui, de jouer avec tous les gars du PSG, parce que c’est aussi ma ville. Je suis Français. Je suis heureux et je veux gagner toute cette année».