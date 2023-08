L’état de santé de Céline Dion inquiète : histoire choc de sa soeur Claudette

Céline Dion traverse un moment de santé difficile. Il y a quelque temps, elle a annoncé qu’elle devait quitter la scène car elle avait reçu un diagnostic de «syndrome de la personne rigide». Après cela, on en savait très peu sur elle. Désormais, sa sœur, Claudette Dion, a fourni des détails sur l’état de santé de la chanteuse.

Claudette a dit qu’ils ne s’amusaient pas car jusqu’à présent ils n’avaient pas trouvé le bon médicament pour le traitement de Céline Dion. «Nous avons essayé toutes sortes de médicaments, mais aucun n’a fonctionné», a-t-elle déclaré au Journal de Montréal.

En tout cas, il a déclaré qu’en ce moment difficile «garder espoir est essentiel». Il a même révélé que Céline est en contact permanent avec des professionnels et des chercheurs spécialisés dans la maladie qui la touche. Il recherche «toutes les possibilités de son traitement».

De plus, il a indiqué que parce que la chanteuse a besoin de soins et d’attention constants, Linda, une autre de ses sœurs a emménagé avec elle. Pour suivre de plus près et vous apporter une assistance. Elle témoigne que «Céline travaille dur».

En revanche, il a souligné que Céline Dion n’a à aucun moment perdu la combativité. Même maintenant, elle est soulagée parce qu’elle sait exactement à quoi elle a affaire.

C’est parce qu’au début j’ai ressenti beaucoup de douleur, mais je ne savais pas à quoi cela était dû. Maintenant, il a déjà été diagnostiqué.

Concrètement, bien qu’ils n’aient pas encore trouvé le bon traitement, le chanteur est contenu et soigné. Elle se charge même d’échanger avec des professionnels connaissant la maladie afin de trouver un traitement adapté.