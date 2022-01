Le Real Madrid veut répéter l’histoire et cherche son nouveau Roberto Carlos

Invité sur le plateau de la télé Al Bayane, l’ancien ailier gauche des Eléphants, Boka Arthur, est revenu sur le penalty que Didier Drogba a raté lors de la finale de la CAN 2012.

La Côte d’Ivoire a joué contre la Zambie lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations au stade d’Angondjé à Libreville, au Gabon, le 12 février 2012. Le capitaine de l’équipe des éléphants Didier Drogba a raté un penalty à quelques minutes de la fin du temps réglementaire qui a privé les siens du trophée continental.

Quelques années plus tard, Zokora Didier a posté une vidéo sur la toile pour faire savoir que Didier Drogba n’avait pas été désigné par le sélectionneur François Zahoui pour exécuter le penalty. L’Irak a été désigné pour accepter le penalty. Maestro a donc indiqué que c’était plutôt Yaya Touré qui avait été désigné par le coach, mais Drogba a insisté pour accepter le penalty.

Copa Barry qui a également disputé cette finale, a ensuite interrogé, dans une vidéo, François Zahoui sur le sujet. L’ex-sélectionneur des Éléphants a notamment dit que son premier tireur, c’était Drogba.

«Moi, dans mon esprit, j’avais 3 tireurs pendant les matchs. J’ai toujours un plan A, un plan B et un plan C. Mon premier tireur c’était Didier, mon deuxième c’était Yaya, et mon troisième c’est Salomon. Et maintenant la logique que je faisais, si le premier ne se sent pas, il laisse le deuxième. Si le deuxième ne se sent pas, il laisse le troisième… C’est vrai que ce penalty en plein match était déterminant parce que si on le marque c’est fini… Voilà, moi, ma version et ce que je peux dire aux internautes», a répondu François Zahoui.

Mais Zokora Didier n’est pas resté silencieux après la sortie de François Zahoui. «Je prends à témoin tous les 23 joueurs de la sélection. S‘ils veulent vraiment dire la vraie vérité, ils vont dire effectivement ce qui s’est passé la veille du match. La veille de la finale de la CAN 2012 contre la Zambie, les données avaient changé sur les probables tireurs en cas de penalty.

Sur la liste des probables tireurs, Drogba ne faisait plus partie. Au lieu de 3 tireurs, il ne restait que 2 (Yaya Touré et Salomon Kalou). Je le dis et je le répète, Drogba était disqualifié. Tout le vestiaire ivoirien savait que s’il y avait penalty, Drogba ne devrait pas tirer», a soutenu Zokora Didier.

Interrogé récemment sur le sujet, Boka Arthur qui était également présent dans cette équipe a donné sa version des faits. «Avant le match, l’entraîneur donne ses directives. Sur le papier, c’était Yaya Touré qui devait tirer. Mais Drogba c’est l’attaquant. Il a senti la chose, il a pris le ballon , il est parti tirer, mais je n’ai pas de problème avec ça», a répondu Boka Arthur aux confrères d’Al Bayane.