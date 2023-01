Le Graët répond au clan Benzema : «Ce que dit son entourage? Je m’en fiche…»

Répondant aux questions de RMC, Noël Le Graët est revenu sur le forfait de Karim Benzema survenu avant la Coupe du monde 2022. Si le président de la FFF a dit «regretter» cette situation, il a tout de même tenu à défendre le staff des Bleus.

À quelques heures du coup d’envoi du Mondial 2022 au Qatar, l’annonce du forfait de Karim Benzema pour l’intégralité de la compétition avait fait beaucoup réagir. Officiellement, l’attaquant des Bleus n’était pas apte à jouer en raison d’un déchirure musculaire au quadriceps de la cuisse gauche.

Depuis, un certain flou entoure cette décision des médecins de l’Equipe de France. Certains affirment en effet que le Lyonnais aurait pu revenir plus tard dans le tournoi.

Invité de l’émission Bartoli Time diffusée RMC, Noël Le Graët a été ce dimanche soir invité à réagir sur cette polémique. Loin de vouloir remettre de l’huile sur le feu, le président de la FFF a préféré soutenir le staff des Bleus.

«Il était blessé, il est malheureusement reparti, je le regrette. J’admire la carrière de Benzema, qui a fait la meilleure année de sa vie, de sa carrière. Malheureusement, au premier ou deuxième entraînement, il a un petit pépin. J’ai une grosse admiration pour lui», a ainsi justifié l’homme de 80 ans.

«Ce que dit son entourage? Je m’en fiche»

Si le Breton affirme donc déplorer le forfait de KB9, ce dernier a tout de même regretté les doutes entretenus par le clan Benzema :

«Ce que dit son entourage? Je m’en fiche. Le staff a fait ce qu’il fallait. On avait 24 joueurs, on a terminé à 24 donc le staff a été très certainement performant. Benzema a repris l’entraînement quand la compétition se terminait, pas avant. Ceci dit, je regrette. Tout en me disant que Giroud n’aurait peut-être pas joué et on n’aurait peut-être pas marqué autant de buts».

Pour rappel, l’attaquant des Merengue a annoncé après la Coupe du monde qu’il prenait sa retraite internationale.