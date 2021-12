Lady Gaga : la star demande conseil à son ami et ancien collègue dans «A Star is Born»

Lady Gaga s’est confiée à Bradley Cooper avant d’accepter le rôle qu’elle incarne dans «House of Gucci». La chanteuse, qui a joué dans «A Star is Born» aux côtés du comédien, a effectivement révélé qu’elle lui a demandé conseil avant de se lancer dans ce projet.

«Cela fait des années que je me confie à Bradley» a-t-elle expliqué sur le podcast ‘Awardist’ d’Entertainment Weekly. «J’ai toujours apprécié son soutien et ses conseils, ses pensées sur mes nouveaux projets.»

La star a également affirmé qu’elle lui avait demandé son avis sur son rôle de Patrizia Reggiani dans «House of Gucci». Par ailleurs, l’interprète de «Born this way» a récemment admis qu’elle n’était pas très fière de son rôle de figurante dans la série «Les Sopranos».

En 2001, l’actrice et chanteuse travaillait encore sous son véritable non (Stefani Germanotta) et est apparue dans l’épisode 9 de la saison 3, jouant tout simplement la «fille à la piscine numéro 2.

Un rôle très petit dont elle ne se souvient pas avec affection. «Quand je repense à cette scène, je vois bien mon erreur» a-t-elle avoué à Entertainment Weekly.

«Je ne savais pas comment écouter pendant une scène! J’étais censée rire et quand je revois ce moment, je me dis «Oh, ça n’est pas un vrai rire!». Lady Gaga a désormais une belle filmographie après A Star Is Born et «House of Gucci», ce qui lui a permis de regarder ce premier job sous un nouvel angle.

«Je vois une actrice non-spécifique dans Les Sopranos» a-t-elle poursuivi. «Et maintenant je me vois comme quelqu’un qui fait tout pour être très spécifique. Et ça demande beaucoup de préparation. Je dois vraiment remercier ma prof d’arts dramatiques, Susan Batson. Elle et moi avons travaillé pendant des mois avant de tourner. Et Ridley Scott, quel incroyable réalisateur. Il créé un véritable sanctuaire pour vous sur ses tournages, ce qui vous permet de prendre votre envol.»