Lady Gaga : la chanteuse et actrice américaine révèle ne pas avoir été reconnue en Italie

Lady Gaga a avoué ne pas avoir été reconnue en pleine rue en Italie alors qu’elle faisait des recherches sur Patrizia Reggiani, le rôle qu’elle joue dans le film ‘House of Gucci’.

La chanteuse et actrice américaine a confié avoir parlé plusieurs mois avec un accent afin de dépeindre au mieux ce personnage.

Dans un clip qui sera disponible dans le DVD du film, elle a expliqué : «Mon personnage, Patrizia Reggiani, était une femme dans un milieu d’hommes. Elle était intelligente et elle voulait tellement être prise au sérieux.»

Elle a ajouté : «Quand je faisais des recherches sur elle, je lisais tout ce que je pouvais sur elle sans me forger d’opinion. Je me baladais en Italie avec mon masque sur la figure et je demandais aux gens, ‘Que savez-vous à propos de Patrizia Reggiani ?’»

De son côté, Ridley Scott, le réalisateur du film, a loué son actrice, déclarant devant la caméra : «J’ai commencé à être curieux quand je l’ai vue dans A Star is Born et je me suis dit, ‘C’est vraiment un moteur de créativité’.»

L’interprète du titre ‘Poker Face’ n’a pas reçu de nomination pour les Oscars mais elle n’a pas manqué de saluer les équipes du film, qui ont récolté une nomination pour meilleur maquillage et meilleure coiffure.