Lady Gaga : «J’ai voulu être une actrice avant d’être une chanteuse»

Lady Gaga s’est confiée à Jake Gyllenhaal pour Variety. Elle a récemment admis avoir voulu être une actrice avant d’être une chanteuse.

La star de 35 ans, qui a récolté une nomination pour son rôle de Patrizia Reggiani dans ‘House of Gucci’, s’est confiée à Jake Gyllenhaal dans le cadre d’une interview croisée pour Variety.

Elle a expliqué : «J’ai voulu être une actrice avant d’être une chanteuse. J’ai étudié cela pendant très longtemps. Je suis allée à Lee Strasberg. Je suis allée à Circle in the Square. J’ai étudié la méthode Stanislavski. J’ai travaillé avec Susan Batson, qui est actuellement ma professeure de théâtre. Pour moi, jouer un personnage c’est un peu comme si je devais chanter une longue chanson.»

Concernant son rôle dans ‘House of Gucci’, elle a ajouté : «J’ai mis moins de temps à me défaire du personnage de Patrizia car c’est une méchante et il y avait des transformations qui étaient psychologiquement dures à garder. En regardant ce film, j’ai l’impression de voir un montage de ma vie. Je ne vois pas cela comme un film.»