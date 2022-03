L’Académie des Oscars «condamne» la gifle de Will Smith et ouvre une enquête

Au revoir, problèmes? Après avoir joué dans le moment le plus controversé des Oscars, Will Smith et Chris Rock se réconcilient, comme l’a confirmé Sean «Diddy» Combs.

Will Smith et Chris Rock ont joué dans le moment le plus controversé des Oscars. L’acteur de «King Richard» a agressé physiquement le comédien après avoir fait une blague grossière à propos de sa femme, Jada Smith, disant qu’il avait hâte de la voir dans le prochain film de GI Jane parce qu’elle est chauve.

Rappelons que Jada souffre d’alopécie et que se débarrasser de ses cheveux a été très douloureux pour elle, alors la blague a été jugée de mauvais goût par Will Smith, qui s’est emporté et a frappé Chris Rock au milieu de la cérémonie.

Will Smith et Chris Rock se réconcilient après la claque aux Oscars !

Une fois la cérémonie terminée, les célébrités invitées aux Oscars ont assisté à l’after-party déjà traditionnelle de Vanity Fair, où les personnalités impliquées dans l’altercation ont résolu leurs problèmes.

Comme l’a confirmé le rappeur Sean «Diddy» Combs pour Page Six, Will Smith et Chris Rock ont réussi à lisser les choses et ont laissé derrière eux la gifle controversée qui a sans doute caractérisé la 94e cérémonie des Oscars.

«Ce n’est plus un problème. C’est fini, je peux confirmer. Tout est amour maintenant. Ils sont comme des frères», a déclaré le rappeur de 52 ans sans dévoiler plus de détails sur la façon dont les deux célébrités se sont réconciliées.

Quelques heures avant l’after-party, une source proche de Will Smith a révélé en exclusivité à Page Six que les deux artistes avaient convenu de se parler après la cérémonie pour rafistoler leurs différends.