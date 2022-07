La réponse de Cristiano Ronaldo aux supporters de l’Atletico Madrid

Cristiano Ronaldo en a marre des rumeurs qui circulent sur son avenir. Sur sa page Instagram, la Star portugaise a envoyé un message d’avertissement aux journalistes qui inventent des mensonges sur son avenir.

On le sait, Cristiano Ronaldo est un joueur de classe mondiale. Écrire un article sur lui et le publier rapporte assez d’argent pour les médias digitaux et sociaux. Mais ces derniers commencent par en abuser en inventant chaque jour des informations fausses sur la star. Surtout en cette période de mercato, beaucoup de rumeurs ont circulé sur son avenir et Cristiano Ronaldo en a ras-le-bol.

Pendant longtemps, il est resté silencieux alors qu’il est au centre de plusieurs rumeurs qui le pointent vers plusieurs clubs, dont le Sporting. Alors, par le biais de son compte Instagram, il tape du poing sur la table et avertit les médias. «Impossible de ne pas parler de moi un jour, sinon la presse ne gagne pas d’argent. Ils savent que s’ils ne mentent pas, ils ne peuvent pas attirer l’attention des gens. Continuez, un jour vous aurez des nouvelles», a écrit l’as portugais.