Kylie Jenner met fin à sa relation avec Travis Scott quelques semaines avant le premier anniversaire de son fils

Près d’un an après avoir donné naissance à son deuxième enfant avec Travis Scott, Kylie Jenner met fin à sa cour avec le rappeur près d’un an après le premier anniversaire de son fils. De retour de ses luxueuses vacances à Aspen, dans le Colorado, la mondaine accueille 2023 en tant que femme célibataire.

La femme d”affaires de 25 ans et le rappeur de 31 ans ont eu une relation difficile depuis qu”ils ont commencé à sortir ensemble, car le couple s’est séparé et est revenu plusieurs fois, mais ce serait la deuxième fois qu”ils ont décidé de mettre sérieusement fin à leur cour.

Kylie Jenner et Travis Scott ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en 2017 lorsque la mondaine l’a rencontré au festival de musique de Coachella.

Après la rencontre, Kylie Jenner l’a accompagné dans sa tournée, car ils ne pourraient pas se voir pendant longtemps s’il attendait, et juste un an plus tard, ils ont accueilli leur première fille, Stormi.

En 2019, ils ont rompu pour la première fois publiquement, mais à la fin de 2020, des rumeurs ont commencé qu’ils essayaient à nouveau.

C’était comme ça et après des spéculations selon lesquelles Kylie Jenner était à nouveau enceinte, la mondaine l’a confirmé en septembre 2021 et le 1er février 2022, le petit garçon qu’elle avait initialement nommé Wolf est né.

Kylie Jenner a mis fin à sa relation avec Travis Scott pour la deuxième fois

Au milieu du mois de décembre dernier, Kylie Jenner a été surprise en train d’arriver avec sa sœur Kendall et sa fille Stormi dans les montagnes enneigées d’Aspen, dans le Colorado.

La mondaine a passé quelques jours dans la luxueuse destination touristique pour accueillir 2023 accompagnée d’amis comme Hailey et Justin Bieber, et Anastasia Karanikolaou.

Travis Scott n’a pas été vu avec la mondaine pour célébrer le Nouvel An donc on ne sait pas si le couple a rompu avant ou après les célébrations.

«Kylie et Travis ont de nouveau rompu. Ils étaient censés passer les vacances ensemble, mais elle est allée à Aspen pour y être avec sa famille et ses amis», laisse une source proche de la famille Kardashian.

De plus, l’informateur a ajouté que «cela s’est produit tellement de fois. Ils sont connus pour revenir et revenir constamment, mais ils restent toujours des amis et d’excellents parents pour leurs enfants.