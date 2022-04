Kylian Mbappé reste au PSG : «Je n’ai pas…», Mauricio Pochettino n’est plus du tout sûr !

Coup dur pour Céline Dion et ses nombreux fans. Cela fait maintenant de longs mois que Céline Dion est au repos forcé, limitée par des spasmes qui l’empêchent de remonter sur scène. La chanteuse a, une fois de plus, dû reporter ses dates de concert.

La gorge nouée, les larmes aux yeux, Céline Dion est finalement sortie du silence. Ce vendredi 29 avril, le temps d’une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, la chanteuse a donné de ses nouvelles, elle qui a mis sa carrière en pause à cause de problèmes de santé. Peinée, la star canadienne de 54 ans a malheureusement annoncé le report de sa tournée européenne à l’année prochaine.

«Nous y revoici encore. Je suis tellement désolée, attristée d’être obligée de reporter les spectacles une fois de plus. La première fois c’était à cause de la pandémie, cette fois-ci c’est ma santé qui m’oblige à reporter les spectacles de ma tournée européenne (…).

La bonne nouvelle, c’est que je me sens quand même un peu mieux. Mais c’est sûr que ça ne va pas assez vite et c’est super frustrant pour moi. Mes médecins me suivent. Je reçois des traitements. Mais j’ai toujours des spasmes musculaires», explique alors Céline Dion.

«La récupération prend beaucoup plus de temps que je le pensais. Mais je me dois d’être en pleine forme, en pleine santé pour que je puisse donner 100% de moi-même sur la scène car c’est ce que vous méritez.»

L’interprète des titres «All By Myself», «Pour que tu m’aimes encore» et «My Heart Will Go On» ajoute alors : «Je fais du mieux que je peux pour reprendre la forme dès que possible. Et sachez que les nombreux messages d’amour et de support que vous m’envoyez font partie de mon traitement médical. Ça m’aide énormément. Merci beaucoup pour tout cet amour.»