Kylian Mbappé en couple avec l’ancienne femme d’un footballeur du PSG (photo)

La vie amoureuse de Kylian Mbappé est, pour beaucoup, un grand mystère. Le footballeur du PSG aurait oublié Emma Smet dans les bras d’un célèbre mannequin. Elle s’appelle Rose Bertram et c’est l’ex d’un autre joueur.

Lire aussi : Olivier Giroud dévoile son secret dont il ne peut pas se passer avant de jouer un match !

Selon plusieurs médias, dont les Néerlandais Juice Channel et Sportnieuws, la rumeur enfle : l’histoire entre Kylian Mbappé et Emma Smet, petite-fille de Johnny Hallyday et Sylvie Vartan, fille de David Hallyday et Estelle Lefébure, est bel et bien terminée et l’attaquant du Paris SG aurait retrouvé l’amour.

Mais à en croire de nouvelles rumeurs, Kylian Mbappé serait tombé sous le charme de Rose Bertram. Encore un mannequin mais qui n’est pas inconnu du football cette fois puisque son ex est un autre joueur.

Rose Bertham a 27 ans et sortait récemment avec le footballeur néerlandais Grégory Van der Wiel, également passé par le PSG entre 2012 et 2016. Au cœur des rumeurs : la jeune femme est actuellement à Paris selon ses dernières publications Instagram, tout comme Kylian Mbappé.

Et en plus de ça, ils fréquentent les mêmes endroits. Rose Bertram a même été aperçue dans les stories d’un certain Brice Tchaga, coiffeur de nombreux joueurs du PSG. Et avec Kylian, ils se suivent respectivement sur Instagram.

Dans un récent épisode d’Open Card sur Youtube, la jolie blonde a déclaré qu’elle était de nouveau un coeur à prendre : «Je suis actuellement célibataire et prête à rencontrer une nouvelle personne.

Vous ne décidez pas en une seule fois que vous vous séparez. Cela s’est produit sur une longue période de temps. Cela fait trois mois maintenant.»

Selon elle, la rupture s’est faite en douceur : «Il est le père de mes deux enfants et je serais vraiment désolée si nous nous séparions d’une mauvaise manière.»