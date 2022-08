Il lâche la vérité : «Cristiano Ronaldo m’a…»

Zinedine Zidane pourrait être son successeur en cas de départ de l’équipe de France, mais Deschamps préfère se concentrer sur la prochaine échéance.

«Sincèrement, ça ne me gêne pas que l’on parle de Zidane. Dans ma manière de voir les choses, deux sont importantes: l’équipe de France est au dessus de tout, et je suis convaincu que ce n’est pas le moment de parler de tout ça, juste avant l’objectif de la Coupe du monde qui nous attend au Qatar au mois de novembre», a déclaré Deschamps dans un entretien accordé à L’Equipe.

De plus, Noël Le Graët, le président de la FFF compte sur lui. «Il ne me viendrait pas à l’idée de lui passer un petit coup de fil pour lui dire : «Dis donc, ne signe nulle part, attends la Coupe du Monde ». Vous me voyez dire ça ? Il n’y a pas de sujet Zidane, c’est Didier Deschamps qui est en place et on verra après la Coupe du Monde» a lancé Noël Le Graët.