Depuis quelques mois, Shakira ne vit pas son meilleur moment, car l’artiste n’est pas seulement séparée de son compagnon Gerard Piqué avec qui elle se bat pour la garde de leurs enfants et ajouté à cela, le Trésor espagnol l’accuse d’évasion fiscale, alors qui sera traduit en justice.

Lire aussi : Ibrahimovic lâche la vérité : «Je le jure. Cristiano Ronaldo n’est…»

Lire aussi : Il lâche la vérité : «Cristiano Ronaldo m’a…»

Lire aussi : Il lâche enfin la vérité : «Cristiano Ronaldo ne…»

Lire aussi : Harry Kane lâche la vérité : «J’insiste. J’ai vu Lionel Messi et Cristiano Ronaldo mais…»

Lire aussi : Cristiano Ronaldo déclare la vérité : «J’ai joué avec Benzema, Modric et Bale mais je…»

Lire aussi : David Beckham lâche la vérité : «Je le jure. J’ai vu Zidane, Messi et Cristiano mais…»

Lire aussi : Thiago Alcantara lâche la vérité : «J’ai vu Messi, Cristiano et Neymar mais…»

Les problèmes judiciaires sont en réalité la plus grande préoccupation de l’artiste, puisque le Colombien risque une possible peine de huit ans de prison et une amende de plus de 20 millions d’euros, pour fraude fiscale présumée.

Compte tenu de cela ces derniers jours, Shakira est réapparue sur les réseaux sociaux avec une image émouvante dans laquelle ses enfants la serrent dans leurs bras, ce qui montre qu’en ces temps difficiles, ses petits sont son meilleur refuge.

«L’amour le plus pur», a écrit la chanteuse accompagnant la douce image, qui a eu des millions de réactions sur les réseaux sociaux, cependant, il y a eu un commentaire qui a beaucoup attiré l’attention.

Il s’agit de celui émis par Antonela Roccuzzo, épouse du footballeur Lionel Messi et avec qui il avait été spéculé que le chanteur avait une forte inimitié.

Antonela a publié plusieurs émojis cardiaques en signe de soutien et d’affection, un message qui a également servi à mettre fin aux spéculations sur leur rivalité.