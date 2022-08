Il lâche enfin la vérité : «Cristiano Ronaldo ne…»

Ils assurent que Brad Pitt se montre de plus en plus soucieux de la sécurité de ses enfants avec Angelina Jolie. Même l’acteur s’est montré extrêmement surprotecteur à chaque sortie de ses petits, notamment à Los Angeles.

Angelina Jolie et Brad Pitt ont divorcé en 2019 après deux ans de mariage et près de 10 ans de relation, ils se sont donc battus pour la garde de leurs enfants. Bien que les petits grandissent très vite et fréquentent déjà l’université, les parents n’ont pas pu parvenir à un accord juridique.

Brad Pitt est un père surprotecteur avec ses six enfants

L’acteur de «Bullet Train» a créé un lien incassable avec Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Know et Vivienne, et il n’a fait que se renforcer depuis son divorce avec Angelina Jolie.

Selon une source fiable, Brad Pitt prend très au sérieux la sécurité de ses enfants, notamment à cause de la persécution médiatique.

«Il pense à merveille à ses enfants et adore qu’ils restent chez lui à Los Angeles, où vous appréciez de longs repas ensemble, des promenades et parfois en voiture jusqu’à la côte où ils se promènent sur la plage», ont-ils révélé au portail d’actualités Us Weekly.

Selon l’informateur, Brad Pitt a pris des précautions prudentes concernant la sécurité de ses enfants. «Brad Pitt est très surprotecteur lorsqu’il s’agit de garder la vie de ses enfants aussi privée que possible.