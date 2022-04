Kylian Mbappé affole la toile : le célèbre footballeur valide une photo d’Emma Smet

Snoop Dogg a révélé pourquoi une partie de son catalogue, ses morceaux dont les droits d’auteur appartiennent au label Death Row, n’est plus disponible en streaming.

En février dernier, Snoop a annoncé qu’il était désormais le propriétaire de Death Row Records, le label emblématique avec lequel il a fait ses débuts il y a 30 ans.

Ce label a été fondé en 1991 par Suge Knights, Dr. Dre et Michael «Harry O» Harris et Snoop a été l’un des trois artistes à avoir catapulté celui-ci au sommet aux côtés de Dre et 2Pac.

S’exprimant pour le dernier épisode de Drink Champs avec les animateurs DJ EFN et N.O.R.E, Snoop a expliqué pourquoi il a choisi d’enlever son catalogue Death Row des plateformes de streaming traditionnelles telles que Spotify ou Apple Music.

«La première chose que j’ai faite a été d’enlever tous les titres des plateformes de streaming car ces plateformes ne paient rien» a-t-il confié.

«Ces plateformes reçoivent des millions et des millions de streams et personne n’est payé à l’exception des maisons de disque. Je voulais tout retirer de ces plateformes et créer une plateforme similaire à Amazon, Netflix, Hulu. Ça sera une application Death Row et en attendant, notre musique restera dans le metaverse.»