Kirsten Dunst trouve du réconfort dans les signes de sa grand-mère décédée

Rihanna, l’icone de la pop, et Ayra Starr, la nouvelle étoile montante du Nigéria, pourraient bien se réunir pour une collaboration musicale. Cette nouvelle a fait sensation chez les fans des deux artistes, qui attendent avec impatience ce duo prometteur.

Ayra Starr n’a jamais caché son admiration pour Rihanna, la qualifiant de modèle et d’inspiration. Elle a notamment déclaré : «J’adore Rihanna. C’est ma plus grande inspiration. C’est ma matriarche. Elle règne comme ma reine. Son album ‘Anti’ est un classique. Je l’écoute toujours. Plus je l’écoute, plus je le comprends. Je l’aime vraiment.»

Lors d’un récent événement Fenty, Rihanna a confirmé son intention de chanter avec Ayra Starr. Les deux artistes ont été filmées en train de discuter sur le tapis rouge, et Rihanna a exprimé son admiration pour la musique d’Ayra Starr.

«J’ai entendu parler d’Ayra Starr», a déclaré Rihanna. «Ma cousine était obsédée par toi. Elle ne parlait que de toi et de ta musique.»

Rihanna a ensuite demandé à Ayra Starr si elle avait une chanson avec Tems, une autre chanteuse nigériane talentueuse. Ayra Starr a répondu qu’elles avaient des chansons ensemble, mais qu’aucune n’a encore été publiée. Rihanna a alors lancé un appel à Ayra Starr, lui demandant si elle avait un couplet supplémentaire pour elle et l’invitant à la contacter.