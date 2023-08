Kim Kardashian : elle s’est livrée sans filtre sur l’origine de cet accident !

En Story de son compte Instagram, Kim Kardashian a partagé une photo pour annoncer qu’elle avait récemment eu son épaule fracturée à la suite d’un accident.

Cela fait plusieurs années déjà que Kim Kardashian est aussi très active sur les réseaux sociaux. Elle ne manque jamais une occasion de partager son quotidien à ses fans. En revanche, elle n’annonce pas que des bonnes nouvelles.

En Story de son compte Instagram, Kim Kardashian a aussi fait une révélation assez inattendue. Elle a expliqué qu’elle avait été victime d’un souci de santé. Mais désormais, elle peut reprendre ses affaires.

La candidate de télé réalité a alors raconté : «Je me suis cassé l’épaule et j’ai déchiré le tendon donc j’ai été absent du gymnase quelques semaines mais je suis de retour !».

En revanche, la principale intéressée n’a pas souhaité se dévoiler en vidéo. Elle a juste montré que son entraîneuse Melissa Alcantara était présente. Elle a partagé une photo de cette dernière sur ses réseaux sociaux.

Comme Kim Kardashian, Melissa Alcantara avait déjà dû faire face à une fracture à l’épaule. Dans un autre post, les deux ont pris la pose dans une salle de sport. Il semblerait que la jolie brune ait pu reprendre ses activités sportives.

Pour se reprendre en main, la maman de quatre enfants a aussi pu compter sur ses boissons KIMADE. C’est une boisson énergisante végétalienne et sans gluten infusée de biotine que la belle adore boire au quotidien.

Cela fait plusieurs années déjà que Kim Kardashian a fait appel aux services de Melissa Alcantara. Elles travaillent ensemble pour que la mère de famille puisse avoir le corps dont elle rêve au quotidien.

Dans une interview accordée à People, la nutritionniste a alors révélé que les agents de Kim Kardashian l’avaient contactée. Elle a donc expliqué : «Ils étaient comme : ‘Êtes-vous disponible pour entraîner Kim lundi ?’».

Et de poursuivre aussi : «J’ai répondu : ‘Bien sûr que je suis disponible !’ Et c’est parti de là». Très vite, les deux ont réussi à nouer un vrai lien. Elles ont eu une connexion instantanée. Et s’entraînent ensemble depuis.

Celle qui s’occupe de Kim Kardashian a aussi rapporté : «Kim m’a dit :’J’aime mon corps. J’aime son apparence et j’aime mes hanches. Elle voulait juste plus de muscle. Elle voulait des ischio-jambiers plus gros».

Avant d’indiquer aussi : «Ce qui accentue toute la jambe. Et elle veut ces bras et ces abdominaux coupés !». La nutritionniste fait aussi très attention à l’alimentation de la candidate de télé réalité.

Elle a aussi affirmé : «Je veux qu’elle mange de la vraie nourriture qui est cuite tous les jours. Très probablement, s’il sort d’une boîte, ce ne sera pas bon pour vous. Elle mange bien et elle se sent bien».

Une chose est sûre, Kim Kardashian est donc très bien coachée. Nul doute qu’elle a réussi à obtenir ces résultats physiques grâce aux conseils de sa coach. Elle semble très bien dans son corps ce qui n’échappe pas à ses fans !