Kaka lâche toute la vérité : «Je le dis. J’ai joué avec Cristiano, Maldini ou Seedorf, mais le meilleur…»

Là où il y avait de l’amour, aujourd’hui il n’y a que polémique et Gerard Piqué et Shakira en sont l’exemple clair. Le couple qui était ensemble depuis 12 ans n’a désormais plus de contact que pour les problèmes liés à leurs enfants.

Il y a quelques semaines, il a été annoncé que la chanteuse colombienne avait obtenu la garde de Sasha et Milan, avec lesquels elle pourrait facilement déménager à Miami. Pourtant, lors de cette dernière rencontre un événement insolite se serait produit entre l’ancien joueur et la Barranquillera.

Un média espagnol a souligné que Gerard Piqué aurait pleuré sur l’épaule de Shakira , mais comment cela s’est-il passé ? Qu’en sait-on ? Ici, nous vous disons.

L’accord de garde de Shakira et Gerard Piqué

Après des mois d’une longue bataille juridique, Shakira a réussi à obtenir la garde de ses deux enfants, après que Gerard Piqué aurait accepté de la lui donner à la suggestion de sa petite amie, Clara Chía Martí. Comme dans tout accord, les deux parties doivent en profiter et c’est exactement ce qui s’est passé entre elles.

Le chanteur restera avec Sasha et Milan et ils pourront vivre à Miami , tandis que Gerard Piqué pourra leur rendre visite et aura 10 jours de chaque mois pour les voir, ainsi que les vacances scolaires et de Noël.

Voici comment cela profiterait à Clara Chía si Shakira restait avec les enfants

Le harcèlement constant de Clara Chía Martí par la presse est une situation qui l’a épuisée et si Shakira quittait le pays avec ses enfants, elle n’aurait plus à faire face aux médias insistants qui s’attendent à une certaine interaction publique. Cette même raison aurait été celle qui l’a amenée à suggérer à Piqué de céder la garde des enfants à son ex-conjoint .

De même, l’ancien footballeur et l’étudiant de 23 ans auraient pour projet de déménager dans un autre endroit pour être à l’écart de toutes les polémiques.

Gerard Piqué aurait pleuré sur l’épaule de Shakira après l’accord de garde

Selon des sources qui ont parlé au média espagnol «Look», lors de la rencontre décisive sur la garde à vue de Sasha et Milan, il y a eu plus que des mots, car ils affirment que Gerard Piqué était fatigué de la situation et a pleuré sur l’épaule de Shakira.

La conversation était tendue et la position de la Colombienne et de ses avocats «était comme parler à un mur, ils n’allaient pas céder». Les heures ont passé, rien n’avançait et l’ancien footballeur est sorti prendre l’air sur la terrasse, mais lorsqu’il est revenu à l’intérieur de la maison, il réfléchissait.

«Regardez» détaille que Piqué serait allé à la cuisine avec Shakira et «à ce moment-là, il s’est effondré». L’Espagnol n’a pas supporté la pression et s’est mis à pleurer «seul, avec la mère de ses enfants et qui aurait été sa femme pendant 12 ans».

Au bout de quelques minutes, ils seraient revenus avec les avocats et se seraient finalement mis d’accord sur ce que serait la garde des mineurs.

Jusqu’à présent, aucun d’eux n’est sorti pour nier cette situation. Et vous, que pensez-vous de la prétendue dernière rencontre entre Shakira et Gerard Piqué ?