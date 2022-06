«Jurgen Klopp a perdu Sadio Mané à partir du moment où il…»

L’Union russe de football (RFS) et la Premier League russe (RPL) ont publié une déclaration conjointe concernant la décision de la FIFA concernant les joueurs et entraîneurs étrangers des clubs et équipes russes.

Auparavant, la FIFA avait autorisé les joueurs étrangers et les entraîneurs de clubs russes à suspendre leurs contrats avec des équipes jusqu’à l’été 2023.

La décision a été prise suite à l’invasion russe de l’Ukraine et ce vendredi, les clubs du pays ont lancé un appel aux autres clubs, leur demandant de ne pas «profiter» de la situation.

«Le 21 juin, la Fédération internationale de football (FIFA) a pris une décision autorisant les joueurs et entraîneurs étrangers à suspendre les contrats de travail avec les clubs russes jusqu’au 30 juin 2023.

L’Union russe de football, la Premier League russe et les clubs professionnels de Russie condamnent cette décision et la désapprouvent fermement.

La FIFA a déclaré à plusieurs reprises que le sport devait rester en dehors de la politique, mais la position de l’organisation contredit clairement cela.

Nous pensons que la décision de suspendre les contrats est contraire aux statuts de la FIFA, est discriminatoire et a été prise contre l’un des membres de la famille du football en l’absence de sa faute. Il n’y a pas eu de consultations et de discussions préliminaires entre les représentants de la FIFA et nous.

La décision détruit complètement les principes de stabilité contractuelle et d’intégrité de la concurrence. déclaré ouvertement, que les joueurs de football et les entraîneurs ont désormais le droit de ne pas respecter les obligations contractuelles.

De plus, les questions de conséquences économiques pour les clubs de football russes sont complètement ignorées. Comment assurer une planification à long terme et une stabilité financière dans une situation où même le joueur le plus précieux peut quitter l’équipe sans aucune compensation ?

Le contrat ne peut plus protéger pleinement à la fois le club et l’athlète. Ce précédent est un mauvais signe pour toute l’industrie du football.

Dans l’espoir de préserver les principes posés dans la fondation du sport mondial, nous voulons faire appel à tous les membres de la communauté internationale du football.

Nous vous demandons de ne pas abuser des droits accordés par la FIFA, car leur décision est contraire aux principes fondamentaux de la famille du football.

À l’avenir, une situation similaire pourrait affecter n’importe quelle fédération. Le football ne doit pas diviser, mais unir les gens aux quatre coins du globe.

Cette décision causera des dommages irréparables à l’industrie du football en Russie. Nous nous réservons le droit de saisir les tribunaux pour protéger nos intérêts», indique le communiqué.