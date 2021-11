Je ne le donnerais pas à Messi ou Cristiano : Leroy Sané a choisi son Ballon d’Or 2021

L’ancien candidat à la présidentielle de Barcelone, Victor Font, a demandé au club de signer Cristiano Ronaldo. Sera-t-il un bon candidat à Barcelone ?

Cristiano Ronaldo est l’un des plus grands joueurs à avoir jamais joué au beau football et a fait carrière grâce à sa constance et sa capacité à obtenir des résultats dans des situations désespérées.

Il est resté au sommet de sa hiérarchie et a rivalisé avec l’attaquant argentin Lionel Messi pendant plus d’une décennie.

Victor Font, qui a concouru pour la présidence de Barcelone et a perdu contre Joan Laporta et qui est également réputé pour son discours fort devant les médias, a déclaré aux Blaugrana que s’il y avait un moment pour faire la folie de signer Cristiano Ronaldo, c’était maintenant.

Barcelone se remet encore du départ choquant de Lionel Messi et l’ère managériale de Xavi est sur le point de démarrer après la pause internationale et Font veut qu’ils ajoutent Ronaldo.

S’il y a un joueur qui est adapté à la philosophie du football que Xavi veut amener, ce n’est certainement pas Ronaldo.

Ronaldo joue actuellement pour Manchester United après être revenu dans son ancien club après un passage au Real Madrid où il a disputé de grands matchs contre Barcelone. Il a également joué pour la Juventus.