«Je le vis mal, je suis en colère, je me sens mal et j’ai des difficultés à…», Mauricio Pochettino

L’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, a exprimé toute sa frustration à propos de l’élimination au Bernabéu. Il l’a fait en conférence de presse, avant le match de son équipe ce dimanche contre Bordeaux.

Le sentiment des joueurs : «Nous sommes déçus, pas seulement nous, mais tout le monde au club. C’est une grande déception, c’est un gros coup dur, ce sont des jours difficiles. C’est normal qu’en cette période nous n’ayons pas eu assez de repos pour avoir la meilleure des énergies.

Mais, en attendant, la responsabilité est énorme. La responsabilité de finir la saison de la meilleure façon pour gagner la Ligue 1. L’atmosphère de demain sera celle que nos fans veulent. Nous comprenons la déception de nos fans et il est clair qu’ils ont le droit d’exprimer leurs sentiments.»

Comment maintenir la motivation de l’équipe et des trois attaquants : «Toute l’équipe souffre. Il ne faut pas se disperser. La motivation doit être là. La motivation interne de chacun doit être présente pour que l’équipe puisse avancer.

Nous avons la responsabilité de finir le travail. Nous avons l’occasion de remporter notre dixième titre de champion en 50 ans et cela suffit amplement à nous motiver dans cette compétition.»

Sa plus grande déception en tant qu’entraîneur ? «Je suis dégouté. Dégouté parce que dans l’analyse du match, je pense que tant à Paris que pendant 60 minutes au Bernabéu, notre équipe a été supérieure. La façon dont la qualification nous a échappé est quelque chose qui fait chier (pardonnez-mon language). Je le vis mal, je suis en colère, je me sens mal et j’ai des difficultés à dormir la nuit…»

Si les jeunes peuvent obtenir des minutes à partir de maintenant : «C’est ce que j’ai dit avant. C’est la responsabilité commune de l’équipe. Chaque fois que nous jouons, nous le faisons avec la motivation et le respect que mérite le port de ce maillot.

C’est un moment difficile pour tout le monde. Un moment complexe. Mais nous devons trouver la responsabilité de gagner dimanche et cela nous guérira un peu. Nous ne nous consolerons pas seulement avec victoire demain après la défaite du Real Madrid.

L’important est d’avoir du respect et d’atteindre l’objectif de gagner le championnat. Les jeunes doivent trouver cette fraîcheur. Il y aura des jeunes dans l’équipe, mais le plus important est que les joueurs principaux jouent et évacuent la frustration qu’ils ont en eux.»

Le but que le PSG a encaissé dès qu’il a reçu un centre et si c’était mental : «Jusqu’à la 60e minute, en analysant pour se souvenir, parce que je l’ai en tête et que nous l’avons vu, la faute de Carvajal sur Mbappé, l’action de l’assistance médicale à Militao…

Si nous analysons le match jusqu’à ce moment-là, nous avions un contrôle absolu. Nous étions meilleurs. Personne ne pouvait prévoir ce qui allait arriver. Pour moi, il y avait faute sur Donnarumma.

Je ne comprends pas comment le VAR n’est pas intervenu. Je pense que c’est un facteur de conditionnement dans le développement psychologique et émotionnel de l’équipe.

Ce sont des choses inexplicables. Ce sont des moments difficiles de la compétition que nous n’avons pas bien gérés. Nous devons prendre nos responsabilités et nous n’avons pas géré ce que le match exigeait. C’est notre mea culpa.»

La concurrence des gardiens de but : «Ils partagent tous deux le même sentiment de déception. Deux grands gardiens de but avec deux grands sentiments et dans une bonne relation comme celle qu’ils ont. Il est clair que l’empathie de la part d’un coéquipier, comme dans ce cas Keylor avec Donnarumma, est à saluer.»

Sur le fait de laisser Navas sur le banc peut affecter le groupe : «Ce n’est pas une question de confiance, c’était une question de choix. Ce sont des décisions qui doivent être prises dans le football. Les analyses après les matchs ne sont pas toujours bonnes.

Les comparaisons ne sont pas bonnes et nous disons toujours que nous aurions pu prendre une autre décision. Je répète. Tant les 90 minutes à Paris que les 60 minutes au Bernabéu, avec une avance de 0-2, je ne pense pas qu’à ce moment-là, personne n’ait prévu que quelque chose pourrait se produire.

Le déclencheur a été la faute. Il ne me semble pas que ce soit une erreur, au-delà du fait qu’ils auraient pu faire autre chose. Je crois que les décisions sont toujours prises avec bon sens. Nous les fondons sur nos critères et nos données. Nous courons toujours le risque de nous tromper.»