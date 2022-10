Il lâche enfin la vérité : «Je le jure. J’ai refusé de signer Cristiano Ronaldo parce que…»

Le partenaire de Valverde a partagé un tweet sur leurs réseaux sociaux qui est rapidement devenu viral : «15 ans, c’est un scandale».

Le jour tant attendu est arrivé. Le jour du premier Clásico en Liga. Un match dans lequel le Real Madrid a battu le FC Barcelone de bout en bout, avec le but de Benzema à seulement 10 minutes jouées, et même le penalty de Rodrygo pour sceller une glorieuse victoire (3-1). Un jeu dans lequel il y a eu un protagoniste clair, et c’est Fede Valverde , qui a marqué le deuxième but de l’équipe blanche.

El pajarito’ est toujours en état de grâce, il n’arrête pas de voler en championnat et en Ligue des champions, ajoutant quatre buts en 12 matchs et laissant un agréable sentiment que Madrid a un milieu de terrain depuis un moment.

De belles performances que le Real Madrid n’a cessé de célébrer, notamment sa plus grande fan, sa partenaire, Mina Bonino, devenue l’un des visages les plus connus des supporters blancs.

Un tweet déjà viral

Rare est le jour où la journaliste argentine ne commente aucun des matchs joués par Fede Valverde, et ce Clásico n’allait pas faire exception, laissant un commentaire sur Twitter qui a fait tomber le Real Madrid amoureux et dans lequel elle se réfère à son petit ami.

«Le 15 est un scandale», a écrit Mina dans son profil, en majuscules, se vantant du match que le milieu de terrain jouait à une date plus que fixée.

Un commentaire qui, au fil des minutes, a ajouté des «j’aime» des fans du Real Madrid, qui ont ajouté des commentaires où ils louent le footballeur uruguayen, et écrit des phrases comme «Le mien est Dieu, c’est Dieu». Un tweet qui est rapidement devenu viral sur Twitter et qui a atteint 50 000 «j’aime» et 5 000 «retweets» en l’espace d’une heure.

Mais cela n’a pas été la seule référence de Mina Bonino au Real Madrid aujourd’hui, car avant le match, à domicile et avec son fils Benicio, ils ont commencé à chanter l’hymne de l’équipe blanche tout en enregistrant une histoire pour leur profil Facebook Instagram.