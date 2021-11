Greg Yega (Les Marseillais) a enfin dévoilé les raisons de sa rupture avec Mélanie Orl !

Rihanna est descendue dans la rue pour les vacances d’Halloween dans une tenue épique inspirée de Beetlejuice, toujours aussi fabuleuse, comme d’habitude !

Qu’il s’agisse du Met Gala, d’une remise de prix ou d’Halloween, tout le monde attend comment Rihanna se présentera pour les vacances. Sans surprise, le chanteur de «Kiss it Better» est venu tuer pour le week-end d’Halloween avec quelques looks différents, repéré le dimanche 31 octobre dans une tenue inspirée de Beetlejuice.

Le look comprenait une longue robe noir et blanc et un manteau noir et blanc, alors que l’entrepreneur Fenty Beauty accessoirisait son look avec des talons peep toe noirs et des lunettes de soleil sombres. Pour couronner son style d’Halloween, Rihanna portait du rouge à lèvres noir et portait ses cheveux noirs longs et ébouriffés.

L’ensemble en noir et blanc n’était pas le seul look que Rihanna a montré pour le week-end de vacances. Le 1er novembre, la chanteuse «We Found Love» a décidé de se déguiser en rappeur Gunna, en publiant trois photos différentes sur son Instagram imitant le look et les gestes du rappeur de ses photos passées. Elle avait même la même légende Instagram pour ses clichés, «D . S. 4.»

Il n’a pas fallu longtemps à Gunna pour répondre au look de Rihanna en écrivant «Nawww U OVERLY WON» sur le post. Il a également republié ses histoires Instagram et a écrit: «Nawwww she OD.» Gunna a depuis fait de Rihanna déguisée en lui sa photo de profil, et peut-être qu’une collaboration entre les deux est en préparation ?

RiRi reste définitivement la reine du style dans notre livre, comme on peut se souvenir de son costume emblématique Teenage Mutant Ninja Turtles de 2014 à son look sexy de visage de squelette rose de 2018. Elle ne plaisante certainement pas quand il s’agit d’Halloween ou de tout autre événement d’ailleurs.

Quant au beau actuel de Rihanna, A$AP Rocky, il ne s’est pas habillé aux côtés de la star et n’a pas été vu avec elle, bien qu’ils passent beaucoup de temps ensemble et se rapprochent depuis qu’ils ont déclenché une romance été 2020.