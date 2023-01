Georgina Rodriguez continue de faire taire les rumeurs d’une crise dans son mariage

Depuis que la presse s’est emparée des propos annonçant une possible crise dans le mariage de Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo, l’influenceuse a fait fi des ragots mais elle a su répondre à sa manière. Sans rien dire ni écrire, il n’a eu recours qu’à quelques images du couple quand ils étaient jeunes et ont commencé leur romance et une autre plus actuelle.

Avec ce geste particulier, il a laissé entendre que l’amour entre eux est toujours intact au-delà de l’analyse faite par les journalistes.

Pourtant, récemment, la femme d’affaires a de nouveau fait fureur dans ses réseaux à travers un post où elle remerciait l’Arabie saoudite et le club où se trouve son compagnon pour l’accueil et l’affection qu’ils ont reçus depuis leur arrivée.

Lors de la présentation de Cristiano Ronaldo en tant que joueur d’Al-Nassr, Georgina Rodríguez était présente avec ses enfants dans un accueil incroyable et a démontré la fureur que le portugais provoque dans le football.

Ce qui est curieux, c’est que les rumeurs indiquaient que le partenaire de Ronaldo et leurs enfants n’avaient pas été entièrement à l’aise pendant la journée. Cependant, c’est encore Georgina qui les a fait taire avec une autre mise en ligne d’un reel, montrant les meilleurs moments de l’événement.

«Merci beaucoup à l’Arabie saoudite pour cet accueil incroyable. Nous sommes ravis de cette nouvelle aventure avec @alnassr_fc»

Avec les meilleurs moments de son entrée dans le stade accompagnée de ses enfants, Georgina était très reconnaissante envers le pays et Al-Nassr pour tout ce qu’ils ont fait. Dans le post, le couple s’annonce aussi un peu plus complice, ce qui avait alerté les médias quelques jours auparavant.

Dans la bobine, vous pouvez voir les enfants des Portugais pleins de nerfs, anxieux et ravis se rendre au stade pour rencontrer leur père et saluer le public.

Après avoir montré quelques moments de leur passage au stade, Georgina a choisi quelques images d’elle avec ses enfants et avec Cristiano comme résumé de la présentation.

Mots d’encouragement pour CR7

Bien qu’aucun d’eux n’ait prêté attention à tout ce qui a été discuté dans différents médias européens et latino-américains, il semble que l’influenceuse continue de montrer sa camaraderie avec son partenaire, tout comme elle l’a fait lors de la Coupe du monde au Qatar.

«Nous aimerions dire un grand merci à tous ceux qui ont rendu cela possible. Je suis tellement reconnaissante de vous voir @cristiano super excité et marchant, main dans la main, dans la même direction vers un avenir radieux», a écrit Georgina à l’amour de sa vie. «Toujours avec notre belle famille», a conclu l’influenceuse.