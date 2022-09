Georgina Rodriguez avoue : «Je le dit. Je ne me suis pas encore mariée avec Cristiano parce que…»

Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo a été aperçue dans les bras d’un autre homme cette semaine. De quoi réveiller la curiosité des internautes sur une possible infidélité de la jeune mannequin.

CR7 et Georgina Rodriguez filent le parfait amour depuis 2016 et leur rencontre à Madrid. De cette idylle sont sortis des jumeaux il y a quelques mois avec un mort-né malheureusement.

Mais cela n’empêche pas les deux tourtereaux de s’aimer tendrement et de partager des clichés de leur vie de couple régulièrement sur les réseaux sociaux pour le bonheur de leurs followers.

Mais une photo de la femme argentine a fait réagir les internautes cette semaine. En effet, Georgina Rodriguez a été aperçue dans les bras d’un homme sur une photo qu’elle a postée sur son compte Instagram. Le tout avec la légende suivante : «Quand la magie s’opère».

Rapidement, certains internautes ont pensé à une infidélité de la petite amie de Cristiano Ronaldo alors que les plus taquins le mettaient déjà dans la catégorie d’Abou Diaby, coach sportif et star de téléréalité française qui a découvert l’infidélité de sa femme il y a quelques semaines et dont l’histoire a provoqué un grand tollé sur la toile.

Mais aux dernières nouvelles, l’on apprend que cet homme du nom de Gouram Gvasalia n’est que le directeur de la marque de vêtements de luxe pour laquelle Georgina Rodriguez a défilé cette semaine à Zurich, en Suisse. Plus de peur que de mal pour CR7 donc.