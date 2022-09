Enfin, Shakira brise le silence sur sa séparation avec Gérard Piqué et sur Clara Chía

Après plusieurs mois de silence, Shakira s’exprime sur sa séparation avec Gérard Piqué. L’artiste a également donné son avis sur la situation de Clara Chía. Dans sa déclaration, Shakira avoue être déçue.

La possible infidélité du footballeur avec Clara Chía, est également devenue l’objet des paparazzis et pour tout ce qui précède, aucun d’eux n’en avait parlé personnellement avec les médias. Shakira a été la première à briser le silence et en exclusivité avec un magazine de la place. Elle a avoué que cette étape a été la plus sombre de sa vie.

«Gérard voulait jouer au football et gagner des titres et je devais le soutenir… J’ai mis ma carrière en arrière-plan et je suis venu en Espagne, pour le soutenir afin que il pouvait jouer au football et gagner des titres. Et c’était un acte d’amour. Je dois aussi dire que grâce à cela, mes enfants ont pu avoir une mère présente, et j’ai avec eux ce lien incroyable qui est incassable et qui se maintient nous», a-t-elle déclaré.

Shakira très déçue !

«C’est une vraie déception de voir quelque chose d’aussi sacré et d’aussi spécial que je pensais être la relation que j’avais avec le père de mes enfants et de la voir devenir quelque chose de vulgarisé et déprécié par les médias. Et tout ça alors que mon père s’est battue sur différents fronts. Comme je l’ai dit, c’est probablement l’heure la plus sombre de ma vie», a ajouté la Colombienne.

La demande de Shakira à la presse

«Peu importe comment les choses se sont passées ou comment Gérard et moi nous sommes sentis en tant qu’ex, il est le père de mes enfants. Nous avons un travail à faire pour ces deux garçons incroyables, et je suis convaincu que nous trouverons ce qui est le mieux pour eux. Et j’espère que je vous serais reconnaissant si vous pouviez nous donner l’espace pour le faire en privé. Le traitement de la presse a été très difficile et très envahissant pour mes enfants. Ils ne méritent pas de se sentir surveillés à chaque seconde, photographiés à l’école ou persécutés par des paparazzi. Ils méritent une vie normale. Cela me semble être un cirque total».