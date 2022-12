Elle frappe encore fort : «Je le jure. On a fait l’amour et Mauro Icardi m’a dit…»

Guendalina Rodriguez revient dans la mêlée avec l’Argentin alors que le couple médiatique ne se suit plus sur les réseaux sociaux et ils pointent du doigt une rupture.

Wanda Nara et Mauro Icardi sont sur la bouche de tous les Argentins, à l’instar des figures célèbres pour lesquelles le gouvernement a dû intervenir dans le pays.

Il y a quelques jours à peine, l’influenceur média et collaborateur de télévision publiait un message bombe sur les réseaux sociaux :

«C’est très douloureux pour moi de vivre ce moment. Mais étant donné mon exposition et les choses qui sortent et les spéculations, il est préférable qu’ils le sachent de moi. Je n’ai plus rien à clarifier et je ne vais donner aucun détail sur cette séparation».

Nara a ainsi confirmé qu’elle n’est plus avec Icardi, mais pendant les heures et les jours qui suiventLe footballeur a ignoré cette déclaration et a continué à plaisanter et à dédier des mots à la mère de ses deux filles.

Mais si la situation n’était pas assez dangereuse en soi, et encore plus lorsque tous deux ne se suivent plus sur les réseaux sociaux, une ancienne connaissance du couple est entrée en scène. Il s’agit de Guendolina Rodríguez, un mannequin transsexuel qui a déjà déclaré en avril 2019 qu’elle aurait couché avec Mauro Icardi.

À travers les réseaux sociaux, il a défendu qu’il était avec le joueur et a divulgué des conversations privées avec lui, en plus d’apparaître à la télévision pour parler de sa prétendue relation amoureuse :

«Nous avons une histoire conflictuelle depuis 2019. C’est une romance intermittente et il a jamais évidemment démenti ou confirmé à cause de sa carrière, aussi parce qu’il a des enfants et que Wanda est au milieu. J’espère que maintenant Mauro respire et pense à sa jeunesse .

«Nous avons fait l’amour et il m’a dit que si j’étais une femme biologique, ce serait différent. Je reviendrai en Turquie la semaine prochaine», a-t-il confirmé à la télévision argentine.

Dans les réseaux, elle a prévenu Wanda, bien qu’il ait compris la position qu’elle et Icardi avaient eues pour protéger leurs jeunes filles : «Préparez-vous qu’après trois ans, M. Mauro Icardi ne m’a pas encore oublié puisqu’il m’a cherché avec un numéro turc. (…). Mauro et moi sommes ensemble. Bientôt de retour en Turquie avec lui», a-t-elle assuré.

Selon elle, il est «normal» que Wanda et Icardi passent des appels vidéo et parlent «pour les deux filles et parce que Wanda est toujours leur agent de football». Avant de terminer, un avis : «Ils sont en instance de divorce, donc dès que je peux je parle.»