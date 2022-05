Dubaï Porta Porty : «Je sais comment Emma Lohoues gagne son argent», Al Moustapha

L’animateur Cyril Hanouna a été condamné mardi 31 mai à 500 euros d’amende avec sursis pour diffamation envers le marchand d’art suisse Yves Bouvier lors d’une émission de février 2020 au cours de laquelle avait été évoquée l’affaire Zahia.

Cyril Hanouna avait reçu le 25 février 2020, dans «Touche pas à mon poste» sur C8, Abousofiane Moustaïd qui venait annoncer avoir engagé un recours en révision contre la décision qui l’avait condamné pour proxénétisme dans l’affaire Zahia, en juin 2015, à trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis et 20.000 euros d’amende.

Cyril Hanouna a été condamné mardi pour avoir introduit l’invité avec ces mots: «c’est grâce au témoignage inédit d’une escort girl qu’Abousofiane, vous espérez obtenir la révision du procès puisque Sarah, une escort girl, âgée de 49 ans, a déclaré que c’est l’homme d’affaires suisse Yves Bouvier qui aurait été à l’origine des relations sexuelles tarifées de Zahia et pas vous».

Même peine pour Abousofiane Moustaïd

Après un procès en mars, le tribunal a rendu son jugement mardi et Abousofiane Moustaïd s’est vu infliger la même peine que l’animateur. Les deux hommes ont été condamnés à verser solidairement 2000 euros de dommages et intérêts et 2000 euros de frais de justice.

Absent et non représenté par son avocat, Cyril Hanouna a été jugé par défaut. Interrogé par l’AFP, son avocat Me Stéphane Hasbanian s’est déclaré dans l’impossibilité de faire un commentaire sur la procédure et la décision dont il a indiqué ne pas avoir eu connaissance.

Il a précisé qu’il allait étudier la possibilité de faire opposition – c’est-à-dire, pour Cyril Hanouna, être rejugé. L’avocat de Abousofiane Moustaïd, Me Yassine Bouzrou, n’a pas souhaité commenter la décision.

Abousofiane Moustaïd a été reconnu coupable de diffamation pour avoir déclaré, après plusieurs échanges avec l’animateur: «Ce qui est très important justement sur ce dossier-là, c’est que l’escort girl qui a témoigné donne des adresses et surtout des voyages très précis entre le printemps 2009 et le printemps 2010 où son compagnon, sans citer son nom, lui-même avait pris les billets d’avion donc il savait pertinemment l’âge de Zahia. (…) Elle a menti à tout le monde sauf à lui qui était au courant».

Avec AFP