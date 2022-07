Dubaï : des africains arrêtés par la police

La chanteuse nigériane, Yemi Alade, s’est vu refuser un visa pour se produire au Canada, dans le cadre de la clôture de la 36ème édition du Festival international Nuits d’Afrique, qui se déroule, du 12 au 24 juillet 2022.

La star de l’afropop de 33 ans serait l’une des têtes d’affiche du Festival international Nuits d’Afrique. Suzanne Rousseau, la cofondatrice du festival, a déclaré que le refus de visa était dû à «des raisons financières et par crainte que le groupe ne quitte pas le Canada».

«Finalement, nous avons eu une réponse disant que les musiciens étaient refusés, disant qu’ils devaient garantir qu’ils avaient suffisamment de moyens financiers pour les faire retourner dans leur pays», a-t-elle déclaré.

La performance d’Alade étant annulée, Rousseau a déclaré que la chanteuse serait remplacé par Sampa The Great, la rappeuse australienne d’origine zambienne.

Dans un message sur Twitter, Yemi Alade, qui a récemment sorti un single «Begging», a annoncé qu’elle ne serait pas la tête d’affiche du concert au Canada.

«Je suis tellement triste ! Je ne serai pas en tête d’affiche du Festival à Montréal tel qu’annoncé pour le 24 juillet. Je suis vraiment désolé. Jusqu’à la prochaine fois Canada.», a-t-elle déclaré.

I'm so sad ! I will not be headlining the Festival in Montreal as announced for July 24th .I'm trully sorry. TILL NEXT TIME Canada

