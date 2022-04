Diego Jr : le fils de Maradona reçoit la visite de José Mourinho

Quelques heures avant le choc tendu de la Serie A entre Naples et la Roma, Jose Mourinho a rendu visite au fils de Diego Maradona, Diego Jr.

L’entraîneur portugais a visité hier la peinture murale de Maradona dans le quartier Quartieri Spagnoli de Naples pour rendre hommage à la légende de Naples et aujourd’hui, il a offert un cadeau spécial à son fils, Diego Jr.

Le match entre Napoli et Roma débutera ce soir à 18h00, heure britannique, au Stadio Diego Armando Maradona. Diego Jr a commenté leur rencontre et leur relation, faisant l’éloge de Mourinho et de son respect pour son père.

«Nous nous sommes embrassés et nous nous sommes émus en nous souvenant de papa… Jose Mourinho, ton ami fidèle et fidèle de Diego et après Maradona, ami pour le meilleur ou pour le pire ! Je t’aime autant que tu as aimé papa».