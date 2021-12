Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Jürgen Klopp a choisi le meilleur

Le grand Jürgen Klopp fait partie du groupe de personnalités du football mondial qui ont déjà confirmé publiquement leur position dans l’éternel débat sur qui est le meilleur joueur du moment entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Longtemps, dans une dynamique pour la chaîne freekickerz, le DT allemand a reconnu que dans la contestation directe il lui semble que le génie argentin est le meilleur footballeur. Bien sûr, il a précisé qu’il n’avait que de l’admiration, du respect et de la fascination pour la légende portugaise.

«Qui est le meilleur, (Cristiano) Ronaldo ou (Lionel) Messi ?», lui ont- ils demandé, dans une vidéo partagée (2020) sur la chaîne YouTube freekickerz. Et c’est ce que l’entraîneur allemand, qui a déjà été champion de Premier League et champion de l’UEFA Champions League, a répondu :

«Pour moi, Messi. Mais vous ne pouviez pas admirer Ronaldo plus que je ne le fais déjà. L’explication est la suivante. Nous avons déjà joué contre les deux et les deux sont presque impossibles à défendre. Mais Messi a des exigences physiques beaucoup plus faibles dès la naissance. Si vous pouviez peindre un joueur parfait, il serait aussi grand que Ronaldo, il pourrait sauter et courir aussi vite que Ronaldo le peut et même ajouté à tout cela, c’est son attitude totale. C’est absolument parfait et professionnel… ça ne pourrait pas être mieux. Et de l’autre côté, il y a le petit Messi qui fait que tout semble si simple. Et c’est pourquoi je l’aime un peu plus en tant que footballeur sur le terrain. Mais Cristiano Ronaldo est aussi un joueur absolument incroyable.»

Ce que Klopp a dit est quelque chose que nous avons exprimé ici à plusieurs reprises. Dire que l’un vous semble meilleur ne doit pas faire de vous un détracteur de l’autre.

Jürgen, par exemple, ressemble plus à Lionel Messi, mais il aime aussi ce que Cristiano Ronaldo représente en tant que footballeur.