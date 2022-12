Cristiano Ronaldo lâche enfin la vérité : «Je le jure. Je veux épouser Georgina mais c’est…»

Le footballeur de Manchester United a évoqué son avenir avec sa compagne, assurant que «c’est dans les plans» : «Je veux épouser Georgina».

Cristiano Ronaldo et son interview avec Piers Morgan dans ‘Piers Morgan Uncensored’ sont sans aucun doute devenus l’un des sujets de la semaine, et c’est que dans son entretien avec le présentateur britannique, il n’a pas seulement accusé d’anciens coéquipiers, Ten Hag et Manchester United lui- même, un club qu’il considère toujours comme son chez-soi, mais qu’il compte bien quitter à la fin de son contrat ; mais il a aussi évoqué sa vie plus personnelle, la perte de son fils Ángel, et sa relation avec Georgina Rodriguez.

Loin sont les photographies que Cristiano et Georgina ont publiées il y a six ans à Disneyland Paris. Quelques photos qui signifiaient la première apparition publique du couple, et après quoi beaucoup d’autres sont venues, dont un documentaire sur le modèle, «I’m Georgina», où elle raconte à quoi ressemblait sa vie, comment elle a changé de l’enfance à aujourd’hui, où il partage ses journées avec le footballeur.

Il veut l’épouser

Ils sont devenus l’un des couples les plus célèbres au monde, et sont déjà parents de cinq enfants -deux filles en commun, Alana Martina et Bella Esmeralda-.

Cependant, ils ont encore une tâche à accomplir, celle de descendre l’allée, quelque chose dont tous deux ont parlé, et que le Portugais a tenu à souligner dans son interview avec Morgan : «Je veux épouser Georgina. C’est dans les plans. Elle est très mature pour son âge et nous nous entraidons beaucoup.

L’attaquant de United et le mannequin vivent aujourd’hui un moment doux-amer, et c’est que Bella Esmeralda est née en avril dernier, mais son frère jumeau est décédé. Un événement terrible pour la famille, qui a dû puiser beaucoup de force pour surmonter ce moment.

«Elle a souffert quand elle était jeune et regarde la vie avec des yeux différents. Il m’écoute, me donne de la stabilité et m’a permis de ne pas baisser les bras après la mort de notre fils», a ajouté Cristiano, qui va désormais chercher à remporter sa première Coupe du monde avec le Portugal.