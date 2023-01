Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ne devraient plus vivre ensemble (…)

Cristiano Ronaldo et sa partenaire Georgina Rodriguez enfreindraient la loi en Arabie saoudite en vivant ensemble malgré les lois du pays interdisant aux couples non mariés de vivre ensemble.

La star portugaise de 37 ans a rejoint Al-Nassr le mois dernier après sa sortie de Manchester United et gagnerait 175 millions de livres sterling par an. Il a été dévoilé aux fans le mardi 3 janvier, devant 25 000 supporters au parc Mrsool de Riyad, sur fond de feux d’artifice, de fusées éclairantes et d’éclairage stroboscopique.

La famille de Ronaldo était également sur le terrain lors de son dévoilement et le média espagnol SPORT a révélé qu’en vivant avec Rodriguez, le couple enfreindrait la loi saoudienne. Comme Rodriguez et Ronaldo ne sont pas encore mariés, ils enfreindraient techniquement la loi saoudienne.

Mais, selon le rapport de SPORT, selon EFE, en raison du statut de Ronaldo comme l’un des athlètes les plus commercialisables au monde, il est peu probable que la star portugaise soit punie. Citant deux avocats saoudiens distincts, les professionnels du droit s’attendaient à ce que les autorités compétentes ne s’impliquent pas dans la situation de Ronaldo.

L’un d’eux a déclaré: «Bien que les lois interdisent toujours la cohabitation sans contrat de mariage, les autorités ont commencé à fermer les yeux et à ne persécuter personne. Bien sûr, ces lois sont utilisées lorsqu’il y a un problème ou un crime».