«Cristiano Ronaldo a enterré tout le monde à Manchester United»

Gareth Southgate craint une épidémie de virus lors de l’expédition et ne prendra aucun risque en permettant aux joueurs et à leurs familles de se rencontrer.

La Coupe du monde Qatar 2022 débutera dans une semaine et très bientôt les protagonistes commenceront à se rendre dans le pays asiatique pour entamer une concentration qu’ils espèrent durer jusqu’au 18 décembre.

Avec beaucoup d’entre eux seront, les accompagnant dans les tribunes, leurs partenaires, mais le séjour ne sera peut-être pas aussi nombreux que prévu.

Et c’est que le Mirror a révélé que l’entraîneur anglais, Gareth Southgate, a une grande crainte de l’éventuelle apparition d’une épidémie de virus dans son expédition si les footballeurs ont beaucoup de contacts avec leurs familles au Qatar.

«Nous sommes flexibles sur les contacts avec les familles. Nous préférons sous-promettre et sur-livrer. Nous aimerions que cela se produise car nous pensons que c’est une partie importante d’une équipe qui se sent détendue et à l’aise, mais pour le moment aucun de nous ne sait à quoi ressemblera le taux de transmission», a expliqué le technicien.

«Les familles se mêleront à plus de monde dans les stades. Il va falloir qu’on retrouve ça. Il peut y avoir des moyens de le faire de manière plus sûre à l’extérieur, nous avons donc des plans en place. Nous voulons que cela se produise, mais nous devrons le surveiller de près», a-t-il ajouté.

Rappelons que les couples et les familles des footballeurs anglais séjourneront en croisière de luxe pendant la Coupe du monde. Ils reposeront sur le MSC World Europe qui sera amarré au large de Doha, un paquebot d’une capacité de près de 7 000 passagers, avec une trentaine de bars et restaurants, un toboggan de 75 mètres de haut et un équipage de plus de 2 000 personnes.

Cette décision surprenante répond à deux raisons : que les appartements proposés ne répondaient pas aux attentes des Anglais et qu’ainsi ils peuvent éviter les problèmes de consommation d’alcool qu’impose le pays qatari.

Les règles strictes qui concernent les partenaires des joueurs

Selon The Sun, le Qatar a des règles qui interdisent de prendre des selfies à l’extérieur des bâtiments gouvernementaux, de jouer de la musique forte, d’agir «de manière inappropriée» aux moments où les prières sont appelées et de boire de l’alcool.

De plus, ils ne pourront pas s’habiller de certaines manières et les démonstrations d’affection en public sont contrôlées, c’est pourquoi certaines fédérations ont pris des mesures en la matière.

Le Danemark a étouffé le problème dans l’œuf et les partenaires des joueurs ne se rendront pas au Qatar, tandis que les Allemands avaient des problèmes d’hébergement pour les familles et il n’est pas certain qu’ils puissent voyager non plus.

Le précédent de Victoria Beckham et compagnie

Les familles des joueurs de l’équipe nationale anglaise ont toujours donné beaucoup à dire dans les Coupes du monde. Ce qui s’est passé en Allemagne en 2006, lorsque Victoria Beckham et ses compagnons ont pris tous les flashs avec leurs sorties shopping, spa ou dîner en continu, est particulièrement frappant. Une situation similaire à celle vécue en Russie il y a quatre ans avec un dîner organisé par Rebekah, la femme de Vardy.

En effet, une source citée par The Sun a assuré que cette image est celle que «la Fédération anglaise veut à tout prix éviter au Qatar» et que les footballeurs n’ont aucune distraction pour réaliser leur rêve de soulever la Coupe du monde.