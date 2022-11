Coupe du Monde : Qatar engage de faux supporters pour créer l’ambiance

Ce lundi, Eden Hazard s’est d’ailleurs présenté en conférence de presse en marge du rassemblement de la Belgique. L’occasion pour le joueur de 31 ans d’annoncer que cela pourrait bien être sa dernière Coupe du monde.

«C’est possible que ce soit mon dernier grand tournoi. Je ne me projette pas encore mais c’est possible pour plusieurs joueurs que ce soit la dernière grande compétition. On doit tout donner».

«Physiquement je me sens bien et mentalement très bien. Il n’y a pas de problème là-dessus. Je manque de rythme évidemment mais on a un match pour se mettre dedans et essayer d’être prêt pour le premier match. (…) Je me sens mieux depuis la dernière opération et je n’ai plus de blessure. Après je joue beaucoup moins donc c’est peut-être lié aussi», a également annoncé Hazard concernant ses sensations avant la Coupe du monde.

Par la suite, d’un point de vue général sur la Coupe du monde, Eden Hazard a lâché : «La Coupe du monde arrive, ce sera ma troisième, je veux démontrer au peuple belge qu’ils peuvent compter sur leur capitaine. C’est peut-être notre dernière chance de gagner quelques chose avec cette génération.

J’espère aller le plus loin possible. On va être focus sur nos trois premiers matches et puis on verra contre qui on tombe après. On va tout donner sur le terrain. Puis on verra si on s’arrête en quart, en demi, ou si c’est en finale tant mieux».