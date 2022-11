Coupe du monde 2022 : le Sénégal annonce une mauvaise nouvelle

Les Portugais ont été déçus car ils ne croyaient pas qu’il avait des problèmes familiaux, ce qui était la justification qu’il a donnée pour avoir raté la pré-saison des diables rouges.

Un nouvel extrait de l’interview de Cristiano Ronaldo avec le journaliste anglais Piers Morgan est sorti ce lundi. L’attaquant de Manchester United a révélé pourquoi il n’était pas présent lors de la pré-saison des diables rouges, un sujet très discuté au cours de l’été dernier. CR7 a affirmé que la direction du club… ne croyait pas sa version.

«J’ai parlé au directeur et au président de Manchester United, ils ne pensaient pas que quelque chose n’allait pas. Cela m’a fait me sentir mal», a-t-il commencé par dire. Bien qu’il aime le football, Cristiano Ronaldo a admis qu’il n’échangerait pas sa famille contre sa profession.

«Ils ont cru, mais en même temps, je ne changerai jamais la santé de ma famille pour le football. Jamais. Maintenant ou il y a 10 ans. C’était quelque chose qui m’a fait mal parce qu’ils doutaient de ma parole. J’avais des problèmes, nous étions dans le à l’hôpital pendant une semaine parce que le bébé j’avais un très gros problème et je ne suis pas allé en pré-saison à cause de ça, parce que je ne pouvais pas quitter ma famille au cas où quelque chose arriverait. Je pensais que ce n’était pas juste et c’est pourquoi Je n’y suis pas allé», a-t-il conclu.