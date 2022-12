Coupe du monde 2022 : le message de Walid Regragui après la 4e place du Maroc

Le sélectioneur marocain Walid Regragui garde le sourire malgré la défaite contre la Croatie dans ce match pour la troisième place de la Coupe du Monde 2022.

Ce Maroc-là restera à tout jamais dans l’histoire. Malgré une défaite en demi-finale face à la France (2-0), et ce soir dans le match pour la troisième place face à la Croatie (2-1), les Lions de l’Atlas ont inscrit leur nom en lettres d’or dans le grand bouquin de la Coupe du Monde.

Après le revers du jour, Walid Regragui, l’entraîneur marocain, a exprimé sa fierté au micro de TF1, donnant rendez-vous à ses futurs adversaires, tout en congratulant son équipe pour leurs performances tout au long de la compétition.

«C’est une défaite amère mais elle est méritée je crois. On a vu une équipe qui n’a pas lâché. On va se rappeler de beaucoup de matches, on va revenir plus fort. On a uni notre pays pendant un mois, tout le monde était heureux», a-t-il déclaré.

Le sélectioneur marocain se projette déjà sur la suite pour son équipe et heureux de son parcours : «Il faudra revenir encore plus fort, les gens vont nous attendre. On est heureux au final, on est dans les quatre meilleures équipes du monde», a-t-il ajouté au micro de TF1.