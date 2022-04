Côte d’Ivoire : Serge Aurier sort de son silence sur la supposée bagarre avec Eric Bailly

Alors qu’une bagarre avait été évoquée entre Eric Bailly et Serge Aurier après la débâcle des Eléphants de Côte d’Ivoire face à l’Angleterre, mardi à Wembley. Le Capitaine des Éléphants a tenu à mettre les choses au point.

Les Eléphants de Côte d’Ivoire se sont lourdement écroulés sur le score sans appel de 3 buts à 0 face à l’équipe d’Angleterre mardi à Wembley. Longtemps réduits à 10 suite un deuxième carton jaune du capitaine Serge Aurier, les Eléphants n’ont vraiment pas été à la hauteur de cette rencontre.

Alors que de nombreux supporters continuent de grogner sur la toile après cette grosse débâcle de leur équipe nationale, l’on apprend que Serge Aurier et Eric Bailly, se seraient battus dans les vestiaires après le match.

Le capitaine Serge Aurier, concerné, a apporté un démenti à ces accusations qui pourraient mettre à mal la cohésion au sein de la sélection nationale à un peu plus d’une année de la Coupe d’Afrique des Nations organisée par la Côte d’Ivoire.

«Faites vraiment attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Aucune bagarre dans les vestiaires ni avant ni après le match. Vérifiez bien vos informations avant de toujours vouloir vous précipiter pour salir ou écrire de fausses choses ! On se connaît ! Je n’attends rien de vous, n’attendez rien de moi !

Écrivez ce que vous voulez sur moi, bon ou mauvais, ça ne changera rien à ce que je pense de vous ! Mais quand il s’agit de l’équipe je viendrai toujours défendre le travail et les sacrifices que beaucoup fournissent pour porter toujours plus haut les couleurs de la Côte d’Ivoire», a indiqué le joueur de Villarreal dans un commentaire sur le réseau social Instagram.

Les rumeurs de bagarres et même des bagages avérées au sein de la sélection nationale ne sont pas un fait nouveau. Il y a quelques années des images Gosso Gosso et de Abdoul Razak avait fait le tour des des médias et jeté un véritable discrédit sur la cohésion au sein de l’équipe nationale.