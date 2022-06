Côte d’Ivoire : la FIFA rend son verdict dans l’affaire de Sylvain Gbohouo

Beaucoup de footballeurs ces 10 ou 15 dernières années ont été comparés à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour mesurer le niveau et l’engagement et d’une certaine manière ils ont aussi été condamnés.

C’est pas mal de comparer, mais quand la barre est si haute, très peu l’atteignent. Cependant, il y a des cas où c’est un footballeur en question qui est là-haut à la hauteur des deux légendes du football.

L’un de ces cas est Wesley Sneijder, l’ancien joueur néerlandais qui est passé par le Real Madrid et l’Inter, entre autres clubs, et a été considéré comme le meilleur joueur de l’année en 2010.

Sneijder l’avait déjà dit mais voilà qu’il a récidivé sa confiance : «J’aurais pu devenir comme Messi ou Cristiano Ronaldo. Je n’en avais juste pas envie», a-t-il désormais assuré dans une interview pour le journaliste italien Gianluca di Marzio.

En Italie, il y a un grand souvenir de Sneijder car il a remporté la Ligue des champions avec l’Inter de José Mourinho lors de la saison 2009-10, la dernière Orejona qui a remporté le pays.

L’ancien joueur détaille qu’à son avis il avait la qualité de Messi et de CR7, mais pas l’engagement professionnel, même s’il ne regrette rien : «J’ai apprécié ma vie, j’ai peut-être bu un verre de vin au dîner. Leo et Cristiano sont différent, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Et ça me va. Ma carrière, cependant, a continué à être incroyable.»

Il vient d’avouer dans une autre interview en mai 2022 son goût pour la belle vie et les problèmes que cela lui a apportés : «Quand j’étais bien je suis sorti quelques fois avec mes collègues et d’autres amis, mais à cette époque je n’étais pas bien avec ma famille et si tu as des problèmes dans ta vie privée, tu cherches d’autres choses pour t’aider.Quand tu quittes ta femme et que tu vois que ton fils n’est plus aussi proche de toi qu’avant, c’est très difficile à gérer».

Wesley Sneijder a eu une carrière exceptionnelle. Il a émergé à l’AFC Ajax dans sa Hollande natale, où il a joué entre 2002 et 2007, puis a passé sans trop de chance au Real Madrid entre 2007 et 2009.

C’est à l’Inter qu’il a brillé avec Mourinho, remportant la Ligue des champions contre le Bayern. Ses dernières années se sont déroulées à Galatasaray SK, entre 2012 et 2017.