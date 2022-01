Côte d’Ivoire : «J’espère que la CAN 2023, vous allez nous mettre…», Molare

Rihanna est enceinte ! La chanteuse de la Barbade a montré son baby bump à New York avec son petit ami ASAP Rocky et a surpris les fans avec la nouvelle, car ce n’est qu’en novembre dernier que des rumeurs ont commencé selon lesquelles Rihanna attend un bébé.

Selon le portail Page Six, Rihanna et ASAP Rocky se sont promenés dans le quartier de Harlem à New York, cependant, des paparazzis ont surpris la chanteuse portant une veste qui lui permettait de montrer son baby bump.

Rihanna est enceinte et elle a donc montré son baby bump avec ASAP Rocky

La chanteuse de 33 ans attend son premier bébé avec son petit ami, le rappeur ASAP Rocky, et lors de sa balade romantique dans les rues de New York, elle a dévoilé son baby bump grâce à une tenue veste entrouverte qui a confirmé la nouvelles que Rihanna est enceinte.

Le couple avait l’air extrêmement heureux devant la presse qui a pris les photos et même ASAP Rocky a étreint Rihanna devant les paparazzi comme un détail très romantique pour ce moment incroyable.

Depuis combien de temps Rihanna est-elle enceinte ?

En novembre dernier, lors d’un gala pour la République de la Barbade, les rumeurs selon lesquelles Rihanna était enceinte ont pris plus d’importance, certains fans ayant remarqué le petit baby bump de la chanteuse. Cependant, selon Page Six, Rihanna a nié qu’elle attendait un bébé.

D’après les photos de paparazzi de Rihanna ces derniers mois, il semblerait que les rumeurs aient été vraies, mais que la chanteuse ait tenté de cacher sa grossesse, depuis elle a opté pour des tenues oversize.

Bien que la chanteuse n’ait pas déclaré de combien de mois elle est enceinte, on estime qu’elle pourrait en être au premier trimestre.

L’histoire d’amour de Rihanna et ASAP Rocky

L’histoire d’amour de Rihanna et ASAP Rocky est plus longue qu’on ne le croit, car en 2013, le rappeur a ouvert pour Rihanna lors de sa tournée Diamonds et même les paparazzi les ont surpris en train de dîner ensemble, cependant, aucun des deux n’a confirmé de relation.

En 2017, ASAP Rocky était lié à Kendall Jenner, tandis que Rihanna était en couple avec Hassan Jameel, un homme d’affaires milliardaire saoudien.

Pourtant, c’est en 2019 que Rihanna a mis fin à sa relation avec l’homme d’affaires et que des rumeurs ont commencé sur une histoire d’amour avec ASAP Rocky.

Il a fallu attendre l’événement Met Gala 2021 pour que Rihanna confirme sa relation avec le rappeur, puisqu’ils se sont présentés ensemble dans des tenues très controversées.

C’est certainement un moment très spécial pour Rihanna et ASAP Rocky, puisqu’ils vont devenir parents pour la première fois.