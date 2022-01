Côte d’Ivoire : «Je comprends ce qu’il s’est passé dans sa tête…», Inoss B à propos de Debordo Leekunfa

Invité à l’émission Pplk diffusée sur La 3, le jeune chanteur venu de la République démocratique du Congo ((RDC), Inoss B, a dit ce qu’il pense des sorties de Debordo Leekunfa contre les artistes congolais.

Debordo Leekunfa s’est récemment attaqué au chanteur congolais Fally Ipupa, après que ce dernier a annoncé sa venue en Côte d’Ivoire dans le mois de décembre 2021.

Affirmant qu’il chante mieux que Fally Ipupa, ainsi que tous les autres artistes congolais, Séry Digbeu Tanguy, de son vrai nom, a même traité le peuple congolais de raciste, sous prétexte que la musique ivoirienne, principalement le Coupé-décalé, est boycottée en RDC.

«Fally, il nous chante quoi à longueur de journée ? Et après, ils vont venir dire que Fally est fort que Debordo. Fally n’est jamais fort que Debordo. Fally, tu es en train d’arnaquer mon peuple (…) Avec ça, on veut le comparer à moi Debordo. Il ne peut pas chanter avec Dorbordo. Je ne vois même pas un artiste congolais qui peut chanter avec moi Debordo. Je ne vois même pas (…)», avait lancé Debordo Leekunfa.

Face à la polémique suscitée par ses propos, Debordo Leekunfa a finalement présenté ses excuses et était même resté silencieux durant le séjour de Fally Ipupa à Abidjan.

Alors que l’on croyait cette affaire rangée aux oubliettes, Debordo Leekunfa va, une nouvelle fois, déclencher la polémique en s’en prenant à des Congolais dans une boîte de nuit à Abidjan.

Dans une vidéo récemment postée sur la toile, on a pu apercevoir le Mimi déclarer la guerre à tout le peuple congolais. «À l’heure là, mes adversaires, il y a Fally, il y a Féré, et puis il y a tous leurs compatriotes», avait lancé Debordo.

Invité le mercredi dernier à l’émission Pplk, Inoss B, l’une des étoiles montantes de la musique congolaise, s’est prononcé sur le cas Debordo.

«Il a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Je comprends aussi la folie des musiciens. C’est un artiste qui s’est senti pas considéré par rapport aux artistes étrangers. Je comprends sa peine parce que si tu es dans une famille et que c’est toujours quand il y a des étrangers qui arrivent, qu’on sort les costumes et de l’argent, et toi on t’oublie (…) je comprends ce qu’il s’est passé dans sa tête …Mais seulement qu’il a insulté gratuitement aussi mais moi je le suis bien, c’est un bon», a indiqué Inoss B.