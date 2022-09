Côte d’Ivoire : «Il y a trop d’hommes pour que j’aille me mettre avec…», Emma Lohoues

Lançant la nouvelle saison en feu avec cinq buts en sept matches au total, le départ positif de Karim Benzema a été interrompu après avoir subi une blessure au genou contre le Celtic lors d’un match nul en phase de groupes de la Ligue des champions.

Depuis lors, le Français a raté des matchs contre des joueurs comme le RCD Mallorca, le RB Leipzig et l’Atletico Madrid, le Real Madrid ayant maintenu sa séquence de victoires jusqu’à présent cette saison.

Le capitaine du club est sur le point de se rétablir complètement et a repris l’entraînement normal avec ses coéquipiers plus tôt dans la journée. Et il a maintenant exprimé son désir de jouer contre le CA Osasuna ce week-end.

«Je suis content d’être de retour avec l’équipe. Cela fait un certain temps et j’ai eu le temps de faire une pré-saison. Je me sens très bien, confortable. Je veux jouer dimanche», a-t-il déclaré en s’adressant aux médias officiels du club.

Le joueur de 34 ans a également fait le point sur sa condition physique et expliqué pourquoi l’attaquant talismanique pense maintenant qu’il est tout à fait prêt à faire ce qu’il fait le mieux.

«J’ai fait beaucoup de travail physique. Je n’ai pas touché le ballon. Aujourd’hui, c’était ma première séance d’entraînement. Ces jours-ci, j’ai fait beaucoup de course à pied et de musculation à l’intérieur des installations. Je me suis aussi entraîné à la maison», a-t-il déclaré.

«J’ai fait beaucoup de rattrapage car étant arrivé en retard des vacances, je n’ai pas eu le temps de faire beaucoup de pré-saison.»

Avant un emploi du temps chargé en octobre, le vétéran a également souligné à quel point chaque match reste crucial, car chaque équipe a pour objectif de créer une surprise contre l’équipe la plus en forme d’Europe.

«Nous devons continuer. Dans nos têtes, nous savons que nous devons gagner chaque match. Chaque match est important. Chaque équipe veut battre le Real Madrid, mais nous allons bien et sommes prêts à continuer», a-t- il insisté.

Évoquant les perspectives de Los Merengues lors de la saison 2022/23, il a déclaré : «J’ai très bien vu l’équipe, parfaite. Je les ai vus pleins de victoires, de buts et de caractère. Nous avons une grande équipe même si on peut dire que nous avons deux équipes. Il n’y a pas de différence entre les personnes qui commencent le jeu et celles qui entrent avec le jeu déjà commencé. Je vois très bien l’équipe.»

Alors que l’équipe de Carlo Ancelotti s’est parfaitement adaptée à l’absence de Benzema, il reste indéniablement le meilleur joueur et le plus grand leader de l’équipe.

Rien que la saison dernière, personne ne peut suggérer qu’un seul joueur en Europe a surpassé les performances de l’attaquant légendaire tout au long du mandat. L’espoir demeure que Benzema fasse un retour sur le terrain contre Osasuna et mène le Real Madrid à une autre saison fructueuse.