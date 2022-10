Côte d’Ivoire : «Mon père se faisait manipuler par Maria Mobil…», Jonathan Morrison

Invité ce vendredi à l’émission Life Week-end de la chaîne de télé ivoirienne Life TV, le président du CAM Tchin-Tchinn 2022, Jonathan Morrison, a fait des révélations sur ses rapports avec son père. Une sortie face à laquelle le père du promoteur du Tchin-Tchinn n’a pas tardé à réagir.

Plusieurs semaines avant le démarrage du tournoi Tchin-Tchinn, le père de Jonathan Morrison avait fait une sortie sur la toile, dans laquelle il affirmait qu’il ne se reconnaissait pas dans les actions entreprises par son fils. Une sortie qui avait davantage amplifié les railleries à l’endroit du jeune homme.

«Shalom ! Que la grâce du Seigneur Jésus Christ soit avec chacun de nous. Je suis le Pasteur Ébénézer Morrison et je suis le père biologique de Jonathan Morrison…. Je tiens à informer l’opinion nationale et internationale que ma famille, l’église que je dirige et moi, ne nous reconnaissons pas dans les agitations de Jonathan ; il est majeur et responsable de ses actes. En Côte d’Ivoire, on dit : Conseil ne conseille pas, c’est conséquences qui conseillent», avait-il indiqué.

Une sortie qui n’a vraiment pas fait du bien à Jonathan Morrison, qui lors de son passage à Life Tv, a fait savoir que son père était manipulé par son ex-copine Maria Mobil.

«De gros partenaires qui étaient prêts à nous accompagner ont dû nous lâcher à la dernière minute, juste après la sortie médiatique de mon père avec qui j’avais des frictions parce qu’il se faisait manipuler par mon ex (Maria Mobil).

Cette dernière passait par lui pour qu’il essaie de faire la médiation afin qu’on se remette ensemble. Elle lui donnait quelques billets pour le blaguer, mais je ne voulais plus. Du coup, c’est elle qui l’a convaincu que mon projet par rapport au Tchin-tchin était de l’arnaque.

C’est comme ça qu’il a voulu laver son image en demandant qu’on la dissocie de la mienne. C’est le coup qui m’a le plus touché parmi toutes les attaques que j’ai reçues. Parce que tout le monde commençait à utiliser ça comme argument. Les gens disaient «Jonathan c’est un menteur. MÊME SON PÈRE, n’est pas avec lui…», a soutenu Jonathan Morrison qui a également révélé qu’il n’est actuellement pas en contact avec son père.

Quant à son père, il a réagi suite aux propos de son fils au micro d’afrikipresse. «Contrairement à ce que certains jeunes pensent de moi, je ne suis pas un père qui expose ses enfants. Malgré ses différentes sorties comme celle sur Life tv avec la bien-aimée Konnie Touré, je demeure un père protecteur qui ne s’est jamais repenti des bénédictions qu’il donne à ses enfants. Jonathan a toujours le zèle de la jeunesse et je crois qu’avec le temps et la sagesse, il se ressaisira», a-t-il indiqué.

Avant d’ajouter : «Sachez que je ne regrette pas mon premier post parce que les gens ont tout lu, mais ils n’ont pas compris le message derrière. C’était le cri de détresse d’un père qui interpelle son fils qui refuse ses conseils et qui n’en fait qu’à sa tête (… ) Je veux dire : écoute les conseils pour ne pas le regretter plus tard…».