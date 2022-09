Côte d’Ivoire : «J’ai besoin d’amour…», Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat

Katia Aveiro a eu recours aux réseaux pour lancer un message contre les détracteurs de l’attaquante pour la défaite face à l’Espagne : «Ça a toujours été comme ça».

Mardi dernier, l’équipe espagnole a fini par battre le Portugal (0-1) dans un match pour le leadership du groupe A2 de la Ligue des Nations, et dans lequel elle s’est qualifiée pour combattre dans le tournoi à quatre.

Un match dans lequel c’est Morata qui a condamné dans les dernières minutes, et après que les hommes de Luis Enrique aient subi le siège continu des Portugais, menés par un Cristiano Ronaldo qui n’a pas pu marquer contre Unai Simón.

Un match pour lequel le ‘7’ a été très critiqué par certains de ses fans, qui ont estimé qu’il n’avait pas fait tout ce qu’il avait à faire pour l’équipe portugaise.

Quelques commentaires auxquels a sauté la sœur du footballeur, Katia Aveiro, qui n’a pas hésité à «piquer» tous ces compatriotes qui se sont opposés à l’attaquant, soulignant qu’il est toujours le «meilleur joueur du monde».

«Il faut donner un coup de main à ceux qui ont toujours donné le leur pour le Portugal. Mais les Portugais sont malades, mesquins, sans cœur, stupides et ingrats. Il y en a qui lui donnent un coup de main, bon sang. C’est méchant. Et ça a été tellement, mais tellement qu’il a donné et donne, bon sang. Celui qui est assis s’appelle Cristiano Ronaldo et c’est tout simplement le meilleur joueur du monde», indique le début du texte écrit par un auteur inconnu que Katia a partagé dans ses stories Instagram.

Un message contre ses compatriotes

Katia Aveiro elle-même a décidé de se rendre au stade municipal de Braga pour soutenir Cristiano avec sa partenaire, Georgina Rodríguez, avec qui elle n’a cessé d’encourager son équipe.

Là, il a également été témoin de la façon dont certains des siens ont critiqué l’équipe portugaise, et il a également voulu leur dédier un message personnel, les chargeant contre eux et contre ceux qui ont également critiqué l’attaquant sur les réseaux.

«Il a sa famille et ceux qui l’aiment à ses côtés. Ils seront toujours à vos côtés, quoi qu’il arrive. Mais ces jours-ci ne me surprennent pas du tout. Les portugais crachent dans l’assiette qu’ils mangent, ça a toujours été comme ça. C’est pourquoi quand quelqu’un renaît de ses cendres et change les mentalités, ça agace… Toujours avec toi, mon roi. Calme-toi», a ajouté Katia.