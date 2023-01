Condamné pour viol, Robinho peut rejouer plus de deux ans après

Robinho, un ancien international brésilien condamné en janvier 2022 à neuf ans de prison en Italie pour agression sexuelle collective, serait peut-être en train de reprendre le football.

Robinho a disputé son dernier match professionnel le 19 juillet 2020, jouant pour Basaksehir, de Turquie. Depuis, l’ancien attaquant du Real Madrid, de Manchester City et de Milan, entre autres, a gardé la forme en participant à des entraînements avec plusieurs anciens joueurs.

En janvier de l’année dernière, Robinho, avec un ami, a été condamné à neuf ans de prison pour avoir participé au viol d’une Albanaise de 22 ans en 2014, alors qu’il jouait pour Milan. La justice italienne a même demandé l’extradition de l’ancien joueur, ce que la constitution brésilienne interdit, donc Robinho est libre dans son pays.

Maintenant, il a reçu des contacts de Portuguesa Santista, un club qui joue dans la 2e division du championnat Paulista. «Nous avons parlé de la possibilité. Il a ce problème [avec la justice] et nous avons eu une conversation superficielle. Ce n’était pas une proposition officielle, et il n’a pas non plus donné de réponse officielle, mais il y a réfléchi».

«C’est un grand joueur. Qui n’aimerait pas ? Mais il y a ce problème et nous espérons qu’il résoudra sa vie dans la partie juridique. Ce qui s’est passé était une conversation. Avoir Robinho serait super, mais c’était juste dans le domaine de la conversation», a assumé Emerson Coelho, vice-président et directeur du football au club.