Concert : Wizkid loupe Abidjan et se rend à Cotonou, Willy Dumbo pique une crise de colère (vidéo)

La compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, a sévèrement critiqué le sélectionneur de l’équipe nationale portugaise, Fernando Santos, après la défaite de samedi face au Maroc, qui a dicté le départ du Portugal de la Coupe du monde au Qatar.

«Aujourd’hui, votre ami et entraîneur a pris la mauvaise décision. Cet ami pour qui tu as tant de mots d’admiration et de respect. Le même qui, en te mettant sur le terrain, a vu comment tout a changé, mais il était trop tard.

Vous ne pouvez pas sous-estimer le meilleur joueur du monde, votre arme la plus puissante. Tu ne peux pas non plus défendre quelqu’un qui ne le mérite pas. La vie nous donne des leçons. Aujourd’hui, on ne perd pas, on apprend vous admire», a-t-elle écrit sur son Story Instagram.

A noter que le Portugal s’est incliné 1-0 face à l’équipe marocaine, qu’il a affrontée ce samedi. Le capitaine de l’équipe nationale a quitté le terrain en larmes et sans saluer aucun joueur ou membre du staff technique, essayant de cacher son émotion.

Cela pourrait être la dernière Coupe du monde pour Cristiano Ronaldo qui, comme le match précédent, n’était pas dans le onze de départ sur le terrain.