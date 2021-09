Christina Milian : elle a confié qu’elle était fière de la performance de M Pokora au théâtre !

La semaine s’est finie sur un drame pour Laeticia Hallyday. La veuve du Taulier vient d’annoncer la mort de son chien adoré. Un coup dur qui a beaucoup secoué la famille

Une nouvelle bien triste est venue frapper cette semaine le clan Hallyday. C’est avec une immense peine que Laeticia Hallyday a annoncé ce 19 septembre la mort de Santos, son adorable chien.

Adopté en 2011, le toutou est en effet décédé ce samedi à l’âge de 10 ans. L’animal souffrait déjà depuis quelque temps de sérieux problèmes de santé. Cet été, il avait pu être pris en charge à l’hôpital vétérinaire de Malibu pour des soins.

On imagine donc sans mal la tristesse qui a frappé Laeticia et ses filles à la mort de leur chien bien aimé. D’ailleurs, celles-ci n’ont pas tardé à partager leur peine avec leurs fans.

«Santos est mort aujourd’hui : nous sommes dévastées», a ainsi annoncé Laeticia Hallyday sur les réseaux sociaux. Images à l’appuie, la compagne de Jalil Lespert a rendu un vibrant hommage à son chien dans sa story sur Instagram.

«Santos, je ne peux pas expliquer à quel point je t’ai aimé et tout ce que tu représentais pour moi», a publié la belle. De son côté, Joy aussi a partagé de nombreux clichés de son chien.

À l’aide d’images des moments heureux avec lui, elle s’est rappelée les bons souvenirs. «Tu vas tellement me manquer mon bébé, je t’aime pour toujours», a ainsi publié à son tour la jeune fille.

On le voit, le clan Hallyday est pour l’instant inconsolable. Malgré tout, des amis ont essayé de leur remonter le moral. Comme la comédienne Nadia Farès qui s’est adressée à Joy sur Instagram.

«Ma Joy chérie ! Tu as été pour lui la meilleure maman, sister (…) il est parti heureux d’avoir été tant aimé et jusqu’au bout. Sois forte ma Joy. Santos est parti rejoindre ton papa«, a-t-elle tenté de la consoler.

Pour la mère de Jade et Joy, c’est plus qu’un compagnon à quatre pattes qui est parti. Laeticia Hallyday n’a pas n’hésité en effet à qualifier de «héro» ce labrador noir qu’elle et ses enfants ont tant aimé.

Sur Instagram, la jolie blonde de 46 ans a publié un texte bouleversant en hommage à Santos. «Tout le monde qui nous connaît bien sait qu’il était notre compagnon de route à nos côtés à travers tout», a fait savoir la veuve de Johnny.

«Nous nous comprenions juste à travers un regard, un câlin, un silence, et nous nous aimions tellement. Mon Santos tu es parti cette nuit, en douceur entouré d’amour», poursuit-elle, rapporte Mcetv

«Merci d’avoir voyagé avec nous partout, dans différentes villes, pays, presque toutes les tournées rock and roll de ton maître !», termine Laeticia Hallyday en rendant au passage hommage à Johnny.

Après une période de deuil et de douleur, nul doute que Laeticia et ses filles surmonteront cette lourde perte. Ne resteront alors plus que les bons souvenirs. Et la joie de se remémorer les bons moments passés avec Santos !