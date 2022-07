C’est confirmé, Chelsea vient de signer la star tant attendue

C’est désormais officiel, Chelsea vient de renforcer son attaque par un grand joueur. Il s’agit de Raheem Sterling qui est un nouveau joueur de Chelsea. Selon les informations qui ont été révélées, le déménagement de l’anglais à Londres coûtera environ 55 millions de livres sterling.

Sterling est déterminé à conquérir le plus de territoire possible en Angleterre. Après ses belles étapes à Liverpool et à Manchester City, l’attaquant a écarté de grandes possibilités d’émigrer hors du pays. À l’instar du FC Barcelone, il va poursuivre sa carrière dans un autre grand club de Premier League : Chelsea.

Comme l’a confirmé le célèbre journaliste de transfert Fabrizio Romano, Manchester City a fini par dire oui à Chelsea dans un chiffre qui serait d’environ 55 millions de livres sterling. Le montant initial sera de 45 millions qui pourrait passer à 10 autres si différentes variables convenues entre les deux clubs sont remplies.

L’ailier anglais deviendra l’un des joueurs les mieux payés de l’équipe de Chelsea, recevant une somme proche de 300 000 livres sterling par semaine et signera un contrat jusqu’en 2027, avec des options pour le prolonger d’un an.